Хочу подарить машину подростку — как это сделать по закону?

Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Пока есть такая возможность, хочу купить 15‑летнему внуку машину. Можно ли это сделать? Когда он сможет пойти учиться на права?

Е. Новосельцев, г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Законодательством РФ несовершеннолетние граждане не ограничены в праве собственности на транспортные средства.

Однако в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» зарегистрировать ТС на такого собственника нельзя до достижения им 16‑летнего возраста .

До этого момента транспортное средство регистрируется на одного из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).

Начинать обучение вождению разрешают с 16 лет. В то же время получить право управления транспортным средством категории «В» по Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» можно будет по достижении 18‑летнего возраста.

Сдать экзамены по этой категории можно в 17 лет, но водительское удостоверение выдадут всё равно не раньше, чем водителю исполнится 18 лет.

Как повысить категорию в правах, узнайте тут.

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