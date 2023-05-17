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Тот самый Икарус: вы тоже на нем ездили!

Вспоминаем светлые времена молодости туристического автобуса Ikarus 250.

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Конечно, мы – советские пассажиры и водители – избалованы не были. Но даже сегодня, общаясь с Икарусом, понимаешь: уважать его были основания и у тех, кто сидел за рулем, и у тех, кто ехал в салоне.

Этот поздний, 1990 года, Ikarus 250.93 позволяет сполна окунуться в ту давнюю эпоху. Автобус дожил до нашего времени не только без реставрации, но и без серьезного ремонта. Отделался косметическим.

Такие чудеса редко, но бывают.

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Навсегда запомнил, как старший приятель, опытный водитель, получивший вот такой новенький Ikarus в начале 80‑х, на мой юношеский вопрос: «Ну, как?», ответил даже немного высокомерно: «Как на Жигулях». Тогда Жигули были эталоном легкости управления, комфорта и, вообще, дружелюбности к водителю и пассажирам.

Сегодня это, может, и не Жигули, но даже мне – невеликому асу езды на автобусах – найти общий язык с Икарусом оказалось несложно.

Удобная посадка, понятный по обратной связи руль, неожиданно легкие педали, разгонная динамика – всё это создает комфортную, дружественную обстановку и для того, кто управляет такими машинами совсем не часто. Даже пневмотормоза оказались куда отзывчивей и понятней, чем я ожидал.

Cлева – блок управления вентиляцией, освещением салона и стекло­очистителями.
Cлева – блок управления вентиляцией, освещением салона и стекло­очистителями.
Большие красные и зеленые кнопки – управление дверями с электропневмоприводом.
Большие красные и зеленые кнопки – управление дверями с электропневмоприводом.
Сиденье водителя – подрессоренное и очень удобное.
Сиденье водителя – подрессоренное и очень удобное.
Под приборами – красная кнопка аварийного выключения двигателя и блокировки тормозов.
Под приборами – красная кнопка аварийного выключения двигателя и блокировки тормозов.
Аварийное управление передней дверью.
Аварийное управление передней дверью.

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Сложности лишь с рычагом переключения передач. У него со мной – тоже. Ведь шестиступенчатая коробка ZF, как и двигатель, размещена в корме, на расстоянии примерно десяти метров от водителя. Да и машина все-таки не новая: три десятилетия – возраст олдтаймера. Совершая размашистые манипуляции рычагом, далеко не всегда уверен, что попал именно туда, куда планировал. Зато если попал, да еще и вовремя, в соответствии с показаниями тахометра, ощущаю даже некую смешную мальчишескую гордость.

Потом, уже после моего знакомства с Икарусом, приятель, поработавший некогда и на городском автобусе, снисходительно усмехнулся: «Надо включать вторую, четвертую и шестую. Другие не нужны!» Но такой прием тоже если и не для асов, то для тех, кто с Икарусом уже пожил.

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Наружный блок управления передней дверью.
Наружный блок управления передней дверью.
Зеркала Икаруса – с электроподогревом.
Зеркала Икаруса – с электроподогревом.

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Хорошо хотя бы, что в этой – междугородней – машине алгоритм переключения привычный. В обширном семействе Ikarus 200 было две основные компоновки. На междугородних машинах коробка – перед двигателем, установленным в корме. А на городских – мотор в базе, и коробка развернута, поэтому и передачи переключаются зеркально.

На этом Икарусе‑250.93 стоит, а точнее, лежит на боку дизель с турбонаддувом – лицензионный Raba. Рабочий объем рядной «шестерки» – 10,35 л, мощность – 220 л. с. Прилично даже по нынешним меркам.

А как здорово работает пневматическая подвеска! Вот здесь метафора «плывет» почти уже и не метафора. Всякие мелкие, да и средние неровности где-то там, далеко внизу, в другом мире, и кажется даже – в другой жизни.

ФЛАГМАН ДАЛЬНЕГО БОЯ

Семейство Ikarus 250 выпускали с 1968‑го по 1996 год. Междугородние автобусы разных версий оснащали 6‑цилиндровыми дизелями мощностью 192–280 л. с. и механическими коробками передач – в основном ZF. Всего изготовили 17 384 автобуса вместимостью 43–70 пассажиров. Из них 15 870 отправили в СССР. Например, в 1990 году в Союз ­экспортировали 886 машин.

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Автобусов из города с мудреным для нашего уха и языка именем Секешфехервар в Союзе было так много, что их считали уже почти своими. А неискушенные пассажиры, вероятно, и не задумывались, что эти солидные и в то же время элегантные машины – иностранные.

В системе Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), объединяющем соцстраны, было задумано некое разделение труда, в том числе в автопроме. Правда, многие страны, например, Чехословакия и Польша, всё равно выпускали автомобили разных классов. Но Венгрия, не имевшая до войны развитого автопрома, сконцентрировалась на автобусах. Тем более, что как раз в этом-то деле опыт в стране имелся.

Автономный отопитель салона работает на дизельном топливе.
Автономный отопитель салона работает на дизельном топливе.
Аккумуляторы выдвигаются на специальных полозьях. Удобно!
Аккумуляторы выдвигаются на специальных полозьях. Удобно!

Узкая специализация, как обычно бывает, позволила венграм достичь в автобусостроении заметных высот. К слову, Икарусы экспортировали по всему миру. Но больше всего, конечно, в СССР, куда первые машины пришли еще в 1955 году. Начали с городских автобусов, но вскоре к нам пошли и междугородние. Ведь и в них в огромном Союзе потребность была большая.

Выпуск модели Ikarus 250 начали еще в 1968 году и вели аж до 1996‑го. Внешне за эти годы машины меняли не сильно, но начинку совершенствовали постоянно и существенно. Этот Ikarus 250.93 – фактически вершина семейства.

КРЫЛЬЯ ВЕНГРИИ

Автобусный кузов фирмы Uhry Imre – предок Икарусов, 1924 год.
Автобусный кузов фирмы Uhry Imre – предок Икарусов, 1924 год.

Истоки производства венгерских автобусов – каретная мастерская в Пеште, основанная в 1895 году венгром Имре Ури. Позднее она строила автобусные кузова на импортных шасси. В 1947 году фирму национализировали, в 1948‑м объединили с авиастроительной компанией. Тогда и появилось «крылатое» имя Ikarus.

В 1962 году к компании присоединили механический завод в Секешфехерваре, который и стал основным. В 1994‑м завод вошел в состав холдинга Iribus. В 2003 году производство прекратили, в 2007‑м управляющую компанию объявили банкротом.

По междугороднему

В этот автобус венгры вложили всё лучшее из того, что имели на конец 80‑х годов. Только кондиционера нет – о чем, естественно, вспоминаешь в летнюю жару. Но неплохая вентиляция, причем и индивидуальная, помимо трех люков в крыше (два из них еще и эвакуационные) есть. Вообще, штамп «как в самолете», прилипший к междугородним автобусам очень давно, невольно вспоминаю постоянно. Несмотря на банальность.

В этой версии в салоне туристического Икаруса – 51 комфортное кресло.
В этой версии в салоне туристического Икаруса – 51 комфортное кресло.
В автобусе – индивидуальное освещение и вентиляция.
В автобусе – индивидуальное освещение и вентиляция.

Даже сегодня не все пассажиры подобных автобусов знают, что кресла для удобства сдвигаются в проход (чего, кстати, нет в самолете!). А в этом Икарусе – есть. А еще мощный автономный отопитель салона, работающий, если надо, в паре с обычной печкой. Понятно, что для жителей большой части СССР это было даже поважнее кондиционера.

Лампы в середине потолка – люминесцентные. Есть и маленькие, индивидуальные. Объем багажников… 5200 л! Это если изъясняться «легковым языком», а по автобусной терминологии – 5,2 кубометра. Максимальная грузоподъемность багажников – 1000 кг. Но кто и чем это мерил в быту…

За РулемСтарый Икарус превратили в шикарный автодом

Отлично помню, какое впечатление на нас произвели автоматические двери поздних Икарусов! Когда-то они были обычными, распашными. Потом на части машин автоматической сделали только переднюю – задней ведь пользовались гораздо реже. А в этом позднем Икарусе обе двери с электропневмоприводом.

И в 1990 году всё это были черты еще вполне современного автобуса. В этом смысле напрашивается сравнение с нашими Ладами Самарами. Ведь и они, и Икарусы в те годы для нас были, по сути, вершинами в своих классах. Особо ведь не с чем было сравнивать…

Шестицилиндровый дизель развивает 220 л. с.
Шестицилиндровый дизель развивает 220 л. с.
Расширительный бачок системы охлаждения.
Расширительный бачок системы охлаждения.
На поздних Икарусах – двигатель с наддувом.
На поздних Икарусах – двигатель с наддувом.
В моторном отсеке – отдельный пульт пуска двигателя.
В моторном отсеке – отдельный пульт пуска двигателя.

Лучшее и хорошее

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Достаточно замкнутая социалистическая экономика более-менее гармонично существовала только в относительной изоляции. Ikarus – символ достижений автобусостроения соцлагеря – вскоре попал в окружение пусть и сильно подержанных, но именитых западноевропейских моделей. И тут оказалось, что венгерские автобусы не такие уж и дешевые. Особенно учитывая заметное снижение спроса на главном для завода рынке – в СССР.

Последние машины к нам завезли в середине 90‑х годов. Но старые Икарусы продолжали работать, как и сколько могли. Их латали, из двух и трех собирали один, в конце концов, и его «уезжали вусмерть», пока машина окончательно не сгнивала, фактически распадаясь на молекулы и атомы.

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В более-менее приличном состоянии сохранились лишь автобусы, работавшие не на междугородних рейсах, а на предприятиях, где, собственно, им и делать особо было нечего. Так, кстати, в НИИ, где мне довелось работать много лет назад, тоже, в соответствие с причудами советской экономики и распределительной системы, оказался вот такой Ikarus 250.

А этот автобус 1990 года приехал из Сибири в Москву своим ходом, пребывает в добром здравии и даже сегодня готов возить пассажиров. Особенно тех, кто ценит, каким важным он был для нашей страны в молодости.

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Cлева – блок управления вентиляцией, освещением салона и стекло­очистителями.
Большие красные и зеленые кнопки – управление дверями с электропневмоприводом.
Сиденье водителя – подрессоренное и очень удобное.
Под приборами – красная кнопка аварийного выключения двигателя и блокировки тормозов.
Аварийное управление передней дверью.
За Рулем
Наружный блок управления передней дверью.
Зеркала Икаруса – с электроподогревом.
Автономный отопитель салона работает на дизельном топливе.
Аккумуляторы выдвигаются на специальных полозьях. Удобно!
Автобусный кузов фирмы Uhry Imre – предок Икарусов, 1924 год.
В этой версии в салоне туристического Икаруса – 51 комфортное кресло.
В автобусе – индивидуальное освещение и вентиляция.
Шестицилиндровый дизель развивает 220 л. с.
Расширительный бачок системы охлаждения.
На поздних Икарусах – двигатель с наддувом.
В моторном отсеке – отдельный пульт пуска двигателя.
За Рулем

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За РулемКанунников Сергей
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