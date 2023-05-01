Золотой фонд «За рулем»: наши люди!

В юбилейный для журнала год вспоминаем самых знаменитых его авторов. Это и публицисты, и инженеры, и историки.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

В советской журналистике было понятие «золотые перья». Немного пафосно, но довольно точно. Среди «перьев», сотрудничавших с «За рулем» в разные годы, были и те, что стали широко известны за пределами журнала, писали востребованные книги и фактически сформировали мировоззрения двух, а то и трех поколений автолюбителей.

У истоков журнала стоял блестящий публицист, журналист Михаил Кольцов. Он слыл энтузиастом авиации и автомобилестроения, долго жил в республиканской Испании и написал о тамошних событиях яркие, правдивые заметки.

Кольцов и авторы, которых он же и привлек к сотрудничеству, заложили основные принципы «За рулем» на все последующие годы: тексты должны быть написаны не просто грамотно с точки зрения техники, но и увлекательно. Сам Кольцов писал прекрасно. Как и иные авторы «За рулем» 20–30‑х годов. Скажем, Виктор Шкловский – известный писатель, публицист, сценарист, один из отцов советского кино.

По легенде, очень похожей на правду (ветераны журнала в ее подлинности не сомневались), именно Кольцов придумал название «За рулем». Он же привлек в журнал даже Владимира Маяковского, чьи стихи печатали в «За рулем» в конце 20‑х годов.

Идея просветительства – распространения в огромной и не очень образованной стране технических знаний – стала лейтмотивом журнала «За рулем».

Михаил Ефимович Кольцов – один из основателей «За рулем». Евгений Алексеевич Чудаков – инженер, ученый, публицист.

В 30‑х годах одним из главных авторов журнала стал Евгений Чудаков. Прекрасно образованный инженер, выпускник Высшего Императорского технического училища, перед войной работавший в Великобритании. Вернувшись на родину, Чудаков стал крупнейшим теоретиком автомобильного дела и талантливым публицистом. Даже о совсем, казалось бы, скучных вещах Чудаков умел писать живо. Пара поколений советских шоферов, механиков, инженеров изучала устройство автомобиля именно по статьям и книгам Чудакова. Он стал единственным в истории академиком – действительным членом АН СССР, специализирующимся на авто­мобильной технике.

Имя Юрия Долматовского знали все, кто интересовался автомобилями и автомобильной историей. Причем знали его и деды, и внуки, ведь первая публикация Долматовского в «За рулем» вышла в 1931 году, а последнее интервью журналу он дал в 1997‑м!

Инженер и художник (термина дизайнер тогда еще не было) Долматовский был крупным специалистом по конструированию и стилистике кузовов, неисправимым фантазером – модернистом, продвигающим самые смелые идеи.

Долматовский участвовал в создании советских опытных микроавтомобилей в 50‑х годах, стал руководителем группы стилистов и инженеров, создавших в 60‑х авангардные прототипы ВНИИТЭ-ПТ и ВНИИТЭ-Макси. Но миллионам читателей «За рулем» имя Долматовского было знакомо именно по его статьям в «За рулем», а позже и по книгам.

Юрий Аронович Долматовский – инженер, художник, популяризатор. Лев Михайлович Шугуров – конструктор, журналист, историк.

Как минимум два поколения автолюбителей были воспитаны на статьях Льва Шугурова. Многие начинали читать «За рулем» именно с его публикаций. Высокообразованный инженер, работавший на МЗМА и участвовавший в создании гоночных Москвичей, Шугуров нашел и второе призвание. Он проработал в «За рулем» четыре десятилетия, многие годы был одним из самых плодовитых авторов, членом редколлегии.

Шугуров писал интересные и содержательные обзоры международных автосалонов, хотя ездить на них в те годы не мог. Но писал с «эффектом присутствия» – так, словно действительно видел мировые новинки воочию.

Знаток и любитель автоспорта, Шугуров запомнился поклонникам гонок и как интересный комментатор соревнований на московском ипподроме. Потом, кстати, он стал и первым в нашей стране комментатором Формулы 1 – уже по телевидению.

И, конечно, Шугуров был признанным знатоком автомобильной истории, чего там, главным историком страны. Он первым раскопал историю марки Руссо-Балт, открывал и другие малоизвестные страницы нашего прошлого. Шугуров был одним из тех, кто стоял у истоков московской «Секции автомотостарины» (САМС), объединившей владельцев и поклонников ретротехники.

Книги Льва Шугурова на полках любителей истории и сегодня занимают почетное место. Как и книги Юрия Долматовского, технические статьи Евгения Чудакова. Всё это составляет золотой ­автомобильный фонд – наш и наших читателей.

Фото: из архива «За рулем»