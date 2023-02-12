Самый умный из всех людей

95 лет назад вышел в свет первый в нашей стране автомобильный журнал. Имя «За рулем» дал ему отец-основатель — Михаил Ефимович Кольцов.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Говорят, что все жители Земли знакомы друг с другом через цепочку из пяти знакомых (теория шести рукопожатий).

У Михаила Кольцова эта цепочка явно была короче. Вот лишь верхушка громадного айсберга его знакомств: Керенский, Сталин, Рыков, Мария Ульянова, Каганович, Молотов, Ворошилов, Горький, Лион Фейхтвангер, Анри Барбюс, Бернард Шоу, Ромен Роллан, Эрнест Хемингуэй…

И, конечно же, Владимир Маяковский, Виктор Шкловский, Борис Ефимов, Роман Кармен — все те, кто вместе с ним создавали с 1928 года журнал «За рулем».

Как все начиналось

Тогда, 95 лет назад, именно Михаил Кольцов сумел сплотить команду из талантливых авторов, которых увлек своим замыслом. Им предстояло открыть читателям неизвестный мир автомобильной жизни, не распугав их с первых же номеров ни сложностью изложения, ни откровенным непрофессионализмом.

Сам Михаил Кольцов к этому времени был не просто знаменит — его называли «журналистом эпохи». Кольцовские очерки и фельетоны печатали многочисленные издания, в том числе главное партийное издание — «Правда».

А его публикация «Хочу летать!» стала одним из первых шагов на пути создания гражданского воздушного флота СССР. Михаил Ефимович первым из советских журналистов совершил в воздухе «мертвую петлю», за что получил звание летчика-наблюдателя.

На месте ему не сиделось — на репортажи он всегда выезжал сам.

Кольцов был не только журналистом, но и отменным организатором журнального дела. Еще в 1923 году он стал главным редактором возрожденного журнал «Огонек» — чуть позже возникло акционерное общество «Огонек», которое потом преобразовалось в журнально-газетное объединение «Жургаз». Возглавил его, конечно же, сам Кольцов.

Под крылом этого объединения в 1920-е годы в СССР начали одно за другим выходить новые периодические издания (более трех десятков журналов и газет): «Советское фото», «Крокодил», «Литературная газета»… И, естественно, «За рулем»!

Когда в 1927 году «Автодор» обратился к АО «Огонек» с просьбой взяться за создание автомобильного журнала, Кольцов был к этому морально готов. По нашим сведениям, название новому изданию придумал именно он.

Автопробег с премьер-министром

В первом же номере «За рулем» Кольцов опубликовал знаковый материал «Колесо на память». Это рассказ об автомобильной поездке по приволжской степи, в которую он отправился… с Алексеем Ивановичем Рыковым — председателем Совнаркома СССР! Это все равно, что сегодня организовать рабочий пробег с участием Михаила Владимировича Мишустина — без микрофонов, ковровых дорожек и прочего пафоса.

Кольцову это удалось — так с первого же номера была установлена планка, задающая «зарулевский» уровень публикаций.

Самый умный из всех людей

Для многих читателей Кольцов стал олицетворением высшей справедливости, защищающей от взяточников, жуликов и хамов.

Он проникал туда, куда попасть, казалось бы, невозможно. Он любил риск: вел репортажи из окопов и тюрем, самолетов и кораблей. Его репортажи и фельетоны разоблачали и выявляли, клеймили и призывали.

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Кольцова отпускали в загранпоездки — в Испанию, Францию, Англию, Венгрию, Болгарию.

Эрнест Хемингуэй в знаменитом романе «По ком звонит колокол» даже сделал его одним из персонажей, позже заменив фамилию Кольцов на Карков (от англ. car — автомобиль).

В этом произведении автор дал ему меткую характеристику: самый умный из всех людей.

Прерванный полет

Впрочем, Кольцов писал и другие материалы. Он приветствовал снос древнего монастыря, разоблачая «религиозный дурман», восхищался строительством Беломорканала, воспевал коллективизацию села.

До поры до времени фортуна была к нему благосклонна — его, не имевшего практически никакого образования, даже выдвинули в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Но затем, как это часто бывало в те времена, удача от него резко отвернулась. Ему припомнили все «ошибочные» поступки и публикации и приговорили к высшей мере. Знаменитое еще вчера имя исчезло отовсюду.

А вот журнал «За рулем» жив. И помнит своих основателей, открывших читателям автомобильный мир.



