Первая советская самоходка — что с ней было не так?

Петроградский Арсеналец отличался весьма оригинальной конструкцией.

Арсеналец – это, по сути, одна из первых самоходных артиллерийских установок, разработанная сто лет назад на петроградском заводе «Красный арсенал». На компактном гусеничном шасси разместили 45‑миллиметровую пушку. Бензиновый оппозитный двигатель воздушного охлаждения обеспечивал скорость передвижения до 8 км/ч по шоссе или 5 км/ч по грунту. Бензобак емкостью 10 л позволял установке проехать примерно 17 км.

Мест для экипажа не было в принципе: бойцу следовало идти позади машины, управляемой системой рукояток. Именно это обстоятельство, а также низкая надежность примененного двигателя послужили причиной того, что проект был признан бесперспективным.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

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