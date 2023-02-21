В зоне СВО заметили новейшую самоходку

Самоходная артиллерия хороша тем, что способна оперативно менять позиции, а ее экипаж надежно укрыт за броней. В зоне СВО находится немало САУ, но это показали лишь на днях.
Речь о самоходном орудии 2С34 «Хоста», которое может использовать очень широкую номенклатуру боеприпасов.
Как оказалось, «Хосты» давно участвуют в боях по освобождению российских территорий от нацистов, но по каким-то причинам об этом не сообщалось. Однако слухи ходили.
Теперь Минобороны подтвердило, что самоходки одного из соединений Центрального военного округа активно участвуют в боях, уничтожая укрепления и технику противника по координатам разведки и беспилотной авиации.
Также было опубликовано видео боевой машины с позывным «НоVый», в котором она выходит на позицию и готовится к стрельбе, а затем производит выстрел. После поражения цели самоходка тут же покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь и нанести новый удар.
Орудие 2С34 «Хоста» разрабатывалось в 1990-х годах пермскими «Мотовилихинскими заводами» по заказу Минобороны. В ходе работ была модернизирована САУ 2С1 «Гвоздика». Уже в начале нынешнего века самоходка прошла все испытания, и в 2008 году ее приняли на вооружение. Сколько этих орудий сегодня в Армии России — неизвестно. Говорят о нескольких десятках (более 50).
«Хосты» могут передвигаться со скоростью до 60 км/ч и плавать. На борту перевозится до 40 выстрелов любых типов: осколочно-фугасные, зажигательные и т.д. снаряды, 120-мм мины, управляемые снаряды. Дальность стрельбы может достигать 14 км.
Боевая масса самоходки составляет 16 т, а экипаж состоит из четырех человек: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.
Основные характеристики САО 2С34 «Хоста»:
- Классификация: самоходное артиллерийское орудие
- Боевая масса, т: 16
- Компоновочная схема: переднемоторная
- Экипаж, чел. 4
- Длина корпуса, мм: 7260
- Длина с пушкой вперед, мм: 7570
- Ширина, мм: 2850
- Высота, мм: 2827
- База, мм: 4445
- Колея, мм: 2500
- Клиренс, мм: 400
- Тип брони: стальная катаная
- Калибр и марка пушки: 120-мм 2А80–1
- Тип пушки: нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет
- Боекомплект пушки: 40
- Прицел: ПГ-2М
- Пулемет: 1×7,62-мм ПКТМ
- Двигатель: ЯМЗ-238Н
- Мощность двигателя, л.с.: 300
- Скорость по шоссе, км/ч: 60
- Скорость по пересеченной местности, км/ч: 26...32 по грунтовой дороге, 4,5 на плаву
- Запас хода по шоссе, км: 500
- Преодолеваемый подъем, град.: 35
- Преодолеваемый брод, м: плавает
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Фото: Минобороны РФ