В зоне СВО заметили новейшую самоходку

До сих пор ее применение в спецоперации не афишировали.

Материалы по теме Победа без потерь — появилась беспилотная БМП

Самоходная артиллерия хороша тем, что способна оперативно менять позиции, а ее экипаж надежно укрыт за броней. В зоне СВО находится немало САУ, но это показали лишь на днях.

Речь о самоходном орудии 2С34 «Хоста», которое может использовать очень широкую номенклатуру боеприпасов.

Как оказалось, «Хосты» давно участвуют в боях по освобождению российских территорий от нацистов, но по каким-то причинам об этом не сообщалось. Однако слухи ходили.

Теперь Минобороны подтвердило, что самоходки одного из соединений Центрального военного округа активно участвуют в боях, уничтожая укрепления и технику противника по координатам разведки и беспилотной авиации.

Также было опубликовано видео боевой машины с позывным «НоVый», в котором она выходит на позицию и готовится к стрельбе, а затем производит выстрел. После поражения цели самоходка тут же покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь и нанести новый удар.

Материалы по теме Спрос на танки РФ в других странах растет

Орудие 2С34 «Хоста» разрабатывалось в 1990-х годах пермскими «Мотовилихинскими заводами» по заказу Минобороны. В ходе работ была модернизирована САУ 2С1 «Гвоздика». Уже в начале нынешнего века самоходка прошла все испытания, и в 2008 году ее приняли на вооружение. Сколько этих орудий сегодня в Армии России — неизвестно. Говорят о нескольких десятках (более 50).

«Хосты» могут передвигаться со скоростью до 60 км/ч и плавать. На борту перевозится до 40 выстрелов любых типов: осколочно-фугасные, зажигательные и т.д. снаряды, 120-мм мины, управляемые снаряды. Дальность стрельбы может достигать 14 км.

Боевая масса самоходки составляет 16 т, а экипаж состоит из четырех человек: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Основные характеристики САО 2С34 «Хоста»:

Классификация: самоходное артиллерийское орудие

Боевая масса, т: 16

Компоновочная схема: переднемоторная

Экипаж, чел. 4

4 Длина корпуса, мм: 7260

Длина с пушкой вперед, мм: 7570

Ширина, мм: 2850

Высота, мм: 2827

База, мм: 4445

Колея, мм: 2500

Клиренс, мм: 400

Тип брони: стальная катаная

Калибр и марка пушки: 120-мм 2А80–1

Тип пушки: нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет

Боекомплект пушки: 40

Прицел: ПГ-2М

Пулемет: 1×7,62-мм ПКТМ

Двигатель: ЯМЗ-238Н

Мощность двигателя, л.с.: 300

Скорость по шоссе, км/ч: 60

Скорость по пересеченной местности, км/ч: 26...32 по грунтовой дороге, 4,5 на плаву

Запас хода по шоссе, км: 500

Преодолеваемый подъем, град.: 35

Преодолеваемый брод, м: плавает

Вот чем вооружили разведку в зоне СВО — бронетехника также отлично показала себя во время стрельб: «куда навел — туда и попал».

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Минобороны РФ