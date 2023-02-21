В зоне СВО заметили новейшую самоходку — журнал За рулем

В зоне СВО заметили новейшую самоходку

До сих пор ее применение в спецоперации не афишировали.

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Самоходная артиллерия хороша тем, что способна оперативно менять позиции, а ее экипаж надежно укрыт за броней. В зоне СВО находится немало САУ, но это показали лишь на днях.

Речь о самоходном орудии 2С34 «Хоста», которое может использовать очень широкую номенклатуру боеприпасов.

Как оказалось, «Хосты» давно участвуют в боях по освобождению российских территорий от нацистов, но по каким-то причинам об этом не сообщалось. Однако слухи ходили.

В зоне СВО заметили новейшую самоходку

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Теперь Минобороны подтвердило, что самоходки одного из соединений Центрального военного округа активно участвуют в боях, уничтожая укрепления и технику противника по координатам разведки и беспилотной авиации.

Также было опубликовано видео боевой машины с позывным «НоVый», в котором она выходит на позицию и готовится к стрельбе, а затем производит выстрел. После поражения цели самоходка тут же покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь и нанести новый удар.

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Орудие 2С34 «Хоста» разрабатывалось в 1990-х годах пермскими «Мотовилихинскими заводами» по заказу Минобороны. В ходе работ была модернизирована САУ 2С1 «Гвоздика». Уже в начале нынешнего века самоходка прошла все испытания, и в 2008 году ее приняли на вооружение. Сколько этих орудий сегодня в Армии России — неизвестно. Говорят о нескольких десятках (более 50).

«Хосты» могут передвигаться со скоростью до 60 км/ч и плавать. На борту перевозится до 40 выстрелов любых типов: осколочно-фугасные, зажигательные и т.д. снаряды, 120-мм мины, управляемые снаряды. Дальность стрельбы может достигать 14 км.

Боевая масса самоходки составляет 16 т, а экипаж состоит из четырех человек: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Основные характеристики САО 2С34 «Хоста»:

  • Классификация: самоходное артиллерийское орудие
  • Боевая масса, т: 16
  • Компоновочная схема: переднемоторная
  • Экипаж, чел. 4
  • Длина корпуса, мм: 7260
  • Длина с пушкой вперед, мм: 7570
  • Ширина, мм: 2850
  • Высота, мм: 2827
  • База, мм: 4445
  • Колея, мм: 2500
  • Клиренс, мм: 400
  • Тип брони: стальная катаная
  • Калибр и марка пушки: 120-мм 2А80–1
  • Тип пушки: нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет
  • Боекомплект пушки: 40
  • Прицел: ПГ-2М
  • Пулемет: 1×7,62-мм ПКТМ
  • Двигатель: ЯМЗ-238Н
  • Мощность двигателя, л.с.: 300
  • Скорость по шоссе, км/ч: 60
  • Скорость по пересеченной местности, км/ч: 26...32 по грунтовой дороге, 4,5 на плаву
  • Запас хода по шоссе, км: 500
  • Преодолеваемый подъем, град.: 35
  • Преодолеваемый брод, м: плавает

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