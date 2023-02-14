Вот чем вооружили разведку в зоне СВО

В зоне спецоперации появилась новейшая разработка для разведки Армии России, машины начали поступать в войска в мае 2022 года.
Теперь эти модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К «Коршун» пройдут проверку боями. Но уже во время освоения военнослужащими бронетехника получила высокую оценку своих возможностей.
Обкатка боевых машин и обучение экипажей ведутся на специальных полигонах, расположенных в Запорожской области Российской Федерации. И вот как описывают БРМ-1К военные.
Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника. <...> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП, и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <...> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — рассказал РИА Новости один из военных.
Освоить БРМ-1К несложно. Машина сделана на базе БМП-1. В необитаемой башне установлены спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а также 30-мм автоматическая пушка, как у БТР-82А.
Главная особенность машины разведки — в ее оборудовании. Оно расположено в отделении, предназначенном в БМП-1 для десанта (там осталось только два места для десантников или командования). Это разнообразные современные комплексы наблюдения и сбора необходимой для разведки информации.
Вот некоторое оборудование БРМ-1К:
- РТС ЭРРС-1 «Эллипс» для обнаружения работающих радиолокационных станций противника;
- миноискатель ИМП-1 для обнаружения мин из металла;
- прибор ВПХР для ведения химразведки;
- бинокль 1ПН33Б для наблюдения в темное время;
- радиостанция Р-148 для обеспечения радиосвязи;
- осветительные 50 мм патроны для засветки целей в ночное время;
- телефон ТА-57 для дистанционного управления коротковолновой радиостанцией;
- радиолокационная станция телеметрической разведки 1РЛ133–1 устанавливалась на стойке в задней части корпуса;
- дальномер лазерного типа ДКРМ-1;
- аппаратура для навигации ТНА-1/3, 1Т25;
- гирокомпас 1Г11Н;
- система дымовых завес 902В «Туча».
Основные характеристики БРМ-1К:
- вес 13 200 кг;
- высота 192 см;
- длина 670 см;
- ширина 294 см;
- просвет 37 см;
- скорость передвижения на плаву вперед — 7 км/ч, назад — 2 км/ч;
- скорость хода по грунту 65 км/ч;
- дальность хода — до 600 км;
- препятствия ров/высота/подъем — 2,5 м / 0,7 м / 35 град.
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Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Минобороны РФ