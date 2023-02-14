Вот чем вооружили разведку в зоне СВО

Бронетехника также отлично показала себя во время стрельб: «куда навел — туда и попал».

В зоне спецоперации появилась новейшая разработка для разведки Армии России, машины начали поступать в войска в мае 2022 года.

Теперь эти модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К «Коршун» пройдут проверку боями. Но уже во время освоения военнослужащими бронетехника получила высокую оценку своих возможностей.

Обкатка боевых машин и обучение экипажей ведутся на специальных полигонах, расположенных в Запорожской области Российской Федерации. И вот как описывают БРМ-1К военные.

Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника. <...> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП, и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <...> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — рассказал РИА Новости один из военных.

Освоить БРМ-1К несложно. Машина сделана на базе БМП-1. В необитаемой башне установлены спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а также 30-мм автоматическая пушка, как у БТР-82А.

Главная особенность машины разведки — в ее оборудовании. Оно расположено в отделении, предназначенном в БМП-1 для десанта (там осталось только два места для десантников или командования). Это разнообразные современные комплексы наблюдения и сбора необходимой для разведки информации.

Вот некоторое оборудование БРМ-1К:

РТС ЭРРС-1 «Эллипс» для обнаружения работающих радиолокационных станций противника;

миноискатель ИМП-1 для обнаружения мин из металла;

прибор ВПХР для ведения химразведки;

бинокль 1ПН33Б для наблюдения в темное время;

радиостанция Р-148 для обеспечения радиосвязи;

осветительные 50 мм патроны для засветки целей в ночное время;

телефон ТА-57 для дистанционного управления коротковолновой радиостанцией;

радиолокационная станция телеметрической разведки 1РЛ133–1 устанавливалась на стойке в задней части корпуса;

дальномер лазерного типа ДКРМ-1;

аппаратура для навигации ТНА-1/3, 1Т25;

гирокомпас 1Г11Н;

система дымовых завес 902В «Туча».

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Основные характеристики БРМ-1К:

вес 13 200 кг;

высота 192 см;

длина 670 см;

ширина 294 см;

просвет 37 см;

скорость передвижения на плаву вперед — 7 км/ч, назад — 2 км/ч;

скорость хода по грунту 65 км/ч;

дальность хода — до 600 км;

препятствия ров/высота/подъем — 2,5 м / 0,7 м / 35 град.

Иностранные эксперты говорят: «У русских есть супертанки!». Поэтому поставляемые Украине бронемашины ни на что не повлияют, предупреждают они.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Минобороны РФ