Вот чем вооружили разведку в зоне СВО — журнал За рулем

Вот чем вооружили разведку в зоне СВО

Бронетехника также отлично показала себя во время стрельб: «куда навел — туда и попал».

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В зоне спецоперации появилась новейшая разработка для разведки Армии России, машины начали поступать в войска в мае 2022 года.

Теперь эти модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К «Коршун» пройдут проверку боями. Но уже во время освоения военнослужащими бронетехника получила высокую оценку своих возможностей.

Вот чем вооружили разведку в зоне СВО

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Обкатка боевых машин и обучение экипажей ведутся на специальных полигонах, расположенных в Запорожской области Российской Федерации. И вот как описывают БРМ-1К военные.

Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <...> Техника новая, электроника. <...> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП, и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <...> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — рассказал РИА Новости один из военных.

Освоить БРМ-1К несложно. Машина сделана на базе БМП-1. В необитаемой башне установлены спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а также 30-мм автоматическая пушка, как у БТР-82А.

Вот чем вооружили разведку в зоне СВО

Главная особенность машины разведки — в ее оборудовании. Оно расположено в отделении, предназначенном в БМП-1 для десанта (там осталось только два места для десантников или командования). Это разнообразные современные комплексы наблюдения и сбора необходимой для разведки информации.

Вот некоторое оборудование БРМ-1К:

  • РТС ЭРРС-1 «Эллипс» для обнаружения работающих радиолокационных станций противника;
  • миноискатель ИМП-1 для обнаружения мин из металла;
  • прибор ВПХР для ведения химразведки;
  • бинокль 1ПН33Б для наблюдения в темное время;
  • радиостанция Р-148 для обеспечения радиосвязи;
  • осветительные 50 мм патроны для засветки целей в ночное время;
  • телефон ТА-57 для дистанционного управления коротковолновой радиостанцией;
  • радиолокационная станция телеметрической разведки 1РЛ133–1 устанавливалась на стойке в задней части корпуса;
  • дальномер лазерного типа ДКРМ-1;
  • аппаратура для навигации ТНА-1/3, 1Т25;
  • гирокомпас 1Г11Н;
  • система дымовых завес 902В «Туча».

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Основные характеристики БРМ-1К:

  • вес 13 200 кг;
  • высота 192 см;
  • длина 670 см;
  • ширина 294 см;
  • просвет 37 см;
  • скорость передвижения на плаву вперед — 7 км/ч, назад — 2 км/ч;
  • скорость хода по грунту 65 км/ч;
  • дальность хода — до 600 км;
  • препятствия ров/высота/подъем — 2,5 м / 0,7 м / 35 град.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС, Минобороны РФ

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