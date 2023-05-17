#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Цифровая приборка входит в базовое оснащение.Яркая новинка для города: три мотора и дополнительный багажник
К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту...
Названы конкуренты отечественного автопрома: и это не «китайцы»Названы конкуренты отечественного автопрома: и это не «китайцы»
«Захватить» российский рынок пытаются...
Пользователи возмущены ценами на Lada Vesta NGПользователи возмущены ценами на Lada Vesta NG
Объявленная одним из порталов стоимость...

Только вернул права после лишения, а тут срок замены подошел... — снова на медкомиссию?

«За рулем» получил официальный ответ от главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Недавно возвращал права после лишения и проходил медкомиссию. Сейчас надо идти менять, так как заканчивается срок действия. Говорят, медкомиссию надо проходить заново. Это действительно так?

Артем Волобуев, Ставропольский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

За РулемНа номерах авто нет триколора — какой штраф?

Всё зависит от срока, который прошел с момента последнего обязательного медицинского освидетельствования.

В соответствии с приказом Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092Н, утверждающим соответствующий порядок, срок действия медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами составляет 12 месяцев с даты выдачи.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0