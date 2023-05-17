Только вернул права после лишения, а тут срок замены подошел... — снова на медкомиссию?
Недавно возвращал права после лишения и проходил медкомиссию. Сейчас надо идти менять, так как заканчивается срок действия. Говорят, медкомиссию надо проходить заново. Это действительно так?
Артем Волобуев, Ставропольский край
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Всё зависит от срока, который прошел с момента последнего обязательного медицинского освидетельствования.
В соответствии с приказом Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092Н, утверждающим соответствующий порядок, срок действия медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами составляет 12 месяцев с даты выдачи.
- Помимо лишения существует еще и такая санкция, как ограничение действия водительских прав.
- «За рулем» можно читать в Телеграм.
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