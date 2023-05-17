Только вернул права после лишения, а тут срок замены подошел... — снова на медкомиссию?

«За рулем» получил официальный ответ от главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Недавно возвращал права после лишения и проходил медкомиссию. Сейчас надо идти менять, так как заканчивается срок действия. Говорят, медкомиссию надо проходить заново. Это действительно так?

Артем Волобуев, Ставропольский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Всё зависит от срока, который прошел с момента последнего обязательного медицинского освидетельствования.

В соответствии с приказом Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092Н, утверждающим соответствующий порядок, срок действия медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами составляет 12 месяцев с даты выдачи.