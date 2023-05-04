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Вопрос о цене кроссоверов Москвич (и ответ эксперта)

Как обычно, решающим фактором в ценообразовании становится комплектация.

За РулемМосквич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

Почему кроссовер JAC JS4, являющийся прообразом Москвича 3, у дилеров продается на 200 с лишним тысяч рублей дешевле, чем Москвич?

— Вижу этому два объяснения. Первое – маркетинговая политика двух сотрудничающих компаний. По идее, Москвич не должен отбивать покупателей у фирмы JAC (и наоборот), поэтому схожие модели «разводят» по ценам.

Второе – всё познается при сравнении комплектаций. Например, у Москвича пока в принципе нет «дешевой» версии со 118‑сильным двигателем 1.6 – только турбомотор 1.5 (150 л. с.).

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А богаче оснащенная машина и стоит дороже.

Отмечу, что диапазон дилерских предложений на JAC JS4 еще в начале весны был довольно широким – от 1,7 до 2,5 млн рублей. Так что далеко не всегда Москвич обойдется дороже.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Сейчас дилеры московского автозавода принимают заказы на новую комплектацию кроссовера Москвич 3— «Комфорт».
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Фото: Москвич

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За РулемЗиновьев Сергей
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