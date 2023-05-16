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Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?
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Авторынок России вернулся к уровню СССР: да/нет?

Дефицит автомобилей не самый главный фактор, считает эксперт «За рулем» и называет ключевые отличия между «тогда» и «теперь».

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— В чем вы видите отличия нынешнего авторынка России от ситуации времен СССР? Тогда ведь не было даже импорта!

Сегодня в России на 1000 человек приходится 309 легковых автомобилей – тогда как в СССР в 1991 году было 59. За 30 лет – рост больше чем в пять раз!

Можно сказать, что и не было никакого авторынка в СССР еще и просто потому, что не было рыночной экономики, рыночных отношений, свободного рынка.

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За перепродажу автомобиля, покрышки или какой-нибудь запчасти и посадить могли. Сегодня, как бы трудно «в моменте» авторынку ни было, этот рыночный фундамент есть и вряд ли куда-то денется.

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  • В апреле 2023 года в России установлен абсолютный рекорд: 77 тыс. кредитов на покупку на общую сумму 109,5 млрд рублей.
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Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

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