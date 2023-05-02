Москвич-3-5-6, о котором никто даже не слышал! Вот что с ним стало

В начале 1970‑х годов продажи Москвичей-412 за рубежом шли неплохо, но уже к середине десятилетия заметно упали...

Большой седан (а следом мог появиться и универсал) с более мощным двигателем, улучшенными тормозами и новой КП мог бы укрепить экспортные позиции АЗЛК. В новом номере журнала «За рулем» автоэксперт Сергей Канунников рассказывает, что в одноклассниках у советской машины оказались бы Opel Ascona, BMW E21, Fiat 132.

Последний опытный образец советской машины (на первом фото) выглядел довольно конкурентоспособным. А уж внутри СССР новый Москвич и вовсе способен был произвести фурор. Что же это за машина?

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Перед нами Москвич-3-5-6, прототип модели, которая должна была занять нишу между ВАЗ-2101 (заодно с родственным Москвич-412) и ГАЗ-24 Волга. Первые две цифры индекса символизировали годы запуска в производство (1973-75), а третья обозначала номер (или серию) опытного образца. Шестерка в этом ряду стала последней.

Окончательные параметры сложились уже к четвертому прототипу: перспективный автомобиль был длиннее 412‑го на 168 мм, база выросла на 145 мм (с 2400 до 2545 мм), ширина увеличилась на 145 мм, а колея – на 93 мм (1340 мм вместо 1247).

А шестой построенный в 1973-м образец стал вершиной в плане технической начинки: двигатель 1.8 с двумя карбюраторами Stromberg развивал 103 л.с. и работал в паре с АКП BorgWarner – эти агрегаты планировали закупать для экспортных машин. Задняя подвеска – новая, пружинная. Тормоза еще оставались барабанными, но дисковые были уже спроектированы и готовы к производству.

Крашенный зеленым металликом седан Москвич‑3-5-6, к счастью, сохранился до наших дней в первозданном виде и недавно был представлен на ВВЦ. А вот один из Москвичей‑3-5-5 (на втором фото) постигла куда худшая участь: он попал в собрание Михаила Красинца и уже много лет гниет в поле в Тульской области...

Подробно о сложной судьбе Москвича‑3–5 рассказываем на страницах майского номера журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «В первом приближении» из майского выпуска журнала «За рулем» за 2023 год.