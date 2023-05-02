#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Самосвал слетел с дороги: вытащит ли его Кировец? (видео)Самосвал слетел с дороги: вытащит ли его Кировец? (видео)
Вроде бы история чудесного спасения, но не...
Начинаются гонки REC: первый этап уже в мае!Начинаются гонки REC: первый этап уже в мае!
Первые два этапа марафона Russian Endurance...
Кроссоверы SWM G01 и SWM G01F: характеристики для РоссииКроссоверы SWM G01 и SWM G01F: характеристики для России
Линейка китайского автопроизводителя SWM будет...

Москвич-3-5-6, о котором никто даже не слышал! Вот что с ним стало

В начале 1970‑х годов продажи Москвичей-412 за рубежом шли неплохо, но уже к середине десятилетия заметно упали...

За РулемСемейные авто от 1 000 000 рублей: привод — полный, багажник — большой!

Большой седан (а следом мог появиться и универсал) с более мощным двигателем, улучшенными тормозами и новой КП мог бы укрепить экспортные позиции АЗЛК. В новом номере журнала «За рулем» автоэксперт Сергей Канунников рассказывает, что в одноклассниках у советской машины оказались бы Opel Ascona, BMW E21, Fiat 132.

Последний опытный образец советской машины (на первом фото) выглядел довольно конкурентоспособным. А уж внутри СССР новый Москвич и вовсе способен был произвести фурор. Что же это за машина?

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Перед нами Москвич-3-5-6, прототип модели, которая должна была занять нишу между ВАЗ-2101 (заодно с родственным Москвич-412) и ГАЗ-24 Волга. Первые две цифры индекса символизировали годы запуска в производство (1973-75), а третья обозначала номер (или серию) опытного образца. Шестерка в этом ряду стала последней.

Окончательные параметры сложились уже к четвертому прототипу: перспективный автомобиль был длиннее 412‑го на 168 мм, база выросла на 145 мм (с 2400 до 2545 мм), ширина увеличилась на 145 мм, а колея – на 93 мм (1340 мм вместо 1247).

А шестой построенный в 1973-м образец стал вершиной в плане технической начинки: двигатель 1.8 с двумя карбюраторами Stromberg развивал 103 л.с. и работал в паре с АКП BorgWarner – эти агрегаты планировали закупать для экспортных машин. Задняя подвеска – новая, пружинная. Тормоза еще оставались барабанными, но дисковые были уже спроектированы и готовы к производству.

Крашенный зеленым металликом седан Москвич‑3-5-6, к счастью, сохранился до наших дней в первозданном виде и недавно был представлен на ВВЦ. А вот один из Москвичей‑3-5-5 (на втором фото) постигла куда худшая участь: он попал в собрание Михаила Красинца и уже много лет гниет в поле в Тульской области...

За Рулем

Подробно о сложной судьбе Москвича‑3–5 рассказываем на страницах майского номера журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «В первом приближении» из майского выпуска журнала «За рулем» за 2023 год.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0