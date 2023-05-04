Бензин будет дешеветь? Прогнозы экспертов на 2023 год

С начала года цены на разные виды топлива изменились непропорционально. АИ-92 почти не подорожал, немного подросли высокооктановые бензины, ощутимо подскочил в цене дизель. А что будет дальше?

Россия ежегодно производит 42-43 млн тонн автомобильного бензина и 98-99 млн тонн дизельного топлива.

При этом потребление на внутреннем рынке в 2022 году составляет около 36 млн тонн бензина и почти 50 млн тонн дизтоплива.

Иными словами, страна имеет излишки этих продуктов, которые благополучно уходят на экспорт.

И логично было бы ожидать снижения цен. Но…

Почему цены не падают?

Эксперты нефтяного рынка называют две главных причины.

Во-первых, уровень автомобилизации населения в настоящее время не растет. Поэтому нефтяники притормозили свое развитие… А где нет развития, там начинаются убытки, которые надо как-то компенсировать.

Во-вторых, виноват демпфер! Точнее, его сокращение.

Зачем нужен демпфер?

В последнее время правительство контролирует цены на АЗС за счет так называемого топливного демпфера, который обеспечивает прибыльность продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке. Когда мировые котировки растут, нашим нефтяникам выгоднее поставлять больше горючего на экспорт.

В результате объемы запасов топлива в России сокращаются и возникает риск появления дефицита нефтепродуктов. А он обычно приводит к подорожанию горючего.

Чтобы цены на отечественных заправках росли не слишком сильно, государство выплачивает производителям компенсацию, позволяющую удерживать ценники.

Обратная ситуация, когда мировые котировки оказываются ниже российских. Тогда нефтяные компании обязаны поделиться с федеральным бюджетом частью «сверхдоходов», полученных от проданного на внутреннем рынке топлива.

Что будет дальше?

Выдержка из нового законопроекта: «Ценовой дифференциал, применяемый для расчета демпфирующего механизма на бензин и дизель с апреля 2023-го по декабрь 2025 года, увеличивается с 20 до 25 долларов за баррель». Смысл мудреной фразы следующий: в этом году появились новые западные санкции, предусматривающие введение «потолка» цен на российские нефтепродукты, продаваемые зарубежным потребителям.

В таких условиях компенсировать производителям экспортные поставки горючего стало чересчур накладно. Поэтому государство решило выплачивать нефтяникам субсидии в сокращенном размере – примерно на 25% меньше, чем в предыдущие годы.

Что будет с ценами на АЗС? Скорее всего, они поползут вверх, т.к. нефтяникам нужно компенсировать свои потери. Оптимистичный прогноз такой: цены на топливо не обгонят уровень инфляции, которая предполагается в пределах 6-8% за год.

Нефтяники в качестве причины роста цен на АЗС часто называют… снижение спроса! Люди стали меньше ездить, вот и приходится накручивать ценники, чтобы как-то сводить концы с концами.

Комментарий пресс-службы ГК АВТОДОМ

Цены повысят к лету

— В 2023 году на стоимость топлива окажут влияние несколько факторов. Повышение с января акциза на моторное топливо на 4% повлияет на розничные цены незначительно, но снизит прибыль производителей.

Вторым аспектом станет повышение с 2023 года налога на добычу полезных ископаемых, что тоже отразится на маржинальности бизнеса нефтегазовых компаний.

В числе внешних факторов – потолок цен на российскую нефть и запрет на импорт российских нефтепродуктов.

Поэтому стоимость топлива в России повысится, но не раньше лета. Цены вырастут, как и в прошлом году, в пределах инфляционного показателя.

Как видно, аналитики уверенно называют причины для роста цена на АЗС, но не приводят ни одного довода в пользу их возможного снижения. Это объяснимо: сегодня бюджет по известным причинам пополняется не так активно.

А потому расставаться с его гарантированной подпиткой правительство не захочет. Тем более, что продавцы топлива никаких законов не нарушают: максимальная надбавка к оптовой стоимости нигде не оговорена.

Комментарий специалиста

Тамара Канделаки, председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России

Цены зависят от спроса и предложения

— Розничные цены на топливо в России не регулируются. С оптовыми они связаны весьма условно, зато напрямую зависят от спроса и предложения.

Автомобильный бензин – это, главным образом, частный легковой автотранспорт. Разница между АИ-92 и АИ-95 увеличилась потому, что доходы собственников более дорогих машин не падают настолько, чтобы они перестали ездить.

Топливом АИ-92 заправляют более дешевые машины. Большинство их владельцев больше обращают внимание на цены. Поэтому так сильно не растет и цена.

Дизельное топливо – это, в основном, грузовой транспорт. По статистике системы «Платон», протяженность грузоперевозок с началом СВО существенно выросла. Фактически вырос спрос на грузоперевозки, а значит, на топливо. Поэтому и цены подскочили.

Розничные цены на топливо (а нас, автомобилистов, интересуют исключительно они) могут снизиться лишь в одном случае. Если кто-то из главных игроков рынка сыграет на понижение. Естественно, тогда топливо подешевеет и на АЗС других крупных сетей. Шансы невысоки, но почему бы не поверить в лучшее?