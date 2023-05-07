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Наносим один из препаратов на предназначенный ему сектор. Хорошо держатся не все препараты – многие норовят сразу же стечь вниз.Названы лучшие средства для колес и шин
Эксперты «За рулем» проверили в деле различные...
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Названы лучшие средства для колес и шин

Эксперты «За рулем» проверили в деле различные препараты для придания колесам в сборе должного облика – очистители колес и чернители-очистители-восстановители шин.

За РулемЧто делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

Автомобильные колеса после зимней эксплуатации могут покрыться налетом, который простая вода, даже под давлением, уже не берет. Реагенты, грязь, пыль от износа тормозов – на фоне высокой температуры от тормозных механизмов всё это зачастую так прикипает к поверхности колеса, что при попытке оттереть это тряпкой появляются царапины.

Хуже того, порой появляются и очаги коррозии.

Тем, кто на зиму меняет не шины, а колеса в сборе, немного легче, однако и здесь бросаются в глаза неудаленные ранее следы прошлогодней, капитально высохшей, грязи.

Каждый фрагмент шины обработали одним из составов – разметку нанесли заранее.
Каждый фрагмент шины обработали одним из составов – разметку нанесли заранее.
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За РулемЧтобы стекла не потели: 6 практичных советов

На фоне помолодевших колес неухоженные шины порой выглядят бедными родственниками – и цвет блеклый, и микротрещинки появляются.

В общем, в очередной экспертизе мы решили сопоставить различные препараты для придания колесам в сборе должного облика – очистители колес и чернители-очистители-восстановители шин.

Как обычно, результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждения об одноименной продукции в целом.

Очистители

Astrohim. Очиститель колесных дисков AC-388
Astrohim. Очиститель колесных дисков AC-388
Примерная цена 260 ₽
Объем 500 мл
Запах спокойный. Цена приемлемая. Особых проблем препарат не вызвал. Рекомендуем.
AVS. Очиститель дисков AVK-036
AVS. Очиститель дисков AVK-036
Примерная цена 200 ₽
Объем 500 мл
Резкий запах, напоминающий нашатырь. Состав жидкий, поэтому неважно держится на очищаемой поверхности. Радует только цена – самая низкая в нашей выборке. Рекомендуем ограниченное применение.
Doctor Wax. Очиститель дисков колес DW 5356
Doctor Wax. Очиститель дисков колес DW 5356
Примерная цена 700 ₽
Объем 745 мл
Ощущается слабая отдушка. Состав очень жидкий: быстро покидает обрабатываемый участок. И цена – не подарок. Не рекомендуем.
G-Power. Очиститель колесных дисков GP-756
G-Power. Очиститель колесных дисков GP-756
Примерная цена 350 ₽
Объем 750 мл
Запах довольно зловонный. А состав – жидкий: быстро ­стекает с нужного участка. Не рекомендуем.
Hi-Gear. Очиститель дисков HG-5352
Hi-Gear. Очиститель дисков HG-5352
Примерная цена 330 ₽
Объем 520 мл
Высокопенный состав с аммиачным запахом. Но пена активно стекает с вертикали: мыть колеса на автомобиле неудобно. Не рекомендуем.
Koch Chemie ReactiveWheelCleaner. Очиститель колесных дисков
Koch Chemie ReactiveWheelCleaner. Очиститель колесных дисков
Примерная цена 1600 ₽
Объем 750 мл
Запах довольно зловонный. Состав густой, держится на вертикальной поверхности хорошо. Но запредельная цена отбивает желание что-либо чистить. Не рекомендуем.

Чернители

Astrohim. Чернитель резины AC-267
Astrohim. Чернитель резины AC-267
Примерная цена 150 ₽
Объем 500 мл
Запах едва заметный. Визуальный эффект средний.
AVS. Чернитель шин AVK 070
AVS. Чернитель шин AVK 070
Примерная цена 250 ₽
Объем 520 мл
Легкий химический запах. Инструкция намекает на нежелательность «попадания на колесные диски». Эффект средний.
G-POWER. Чернитель для шин GP-537
G-POWER. Чернитель для шин GP-537
Примерная цена 660 ₽
Объёем 1000 мл
Аэрозольный препарат с химическим запахом не создает пену, на поверхности образуется легкая пленка, не требующая растирания. Эффективность средняя.
Grass Black. Rubber Чернитель резины
Grass Black. Rubber Чернитель резины
Примерная цена 200 ₽
Объем 600 мл
Запах довольно приятный, цена тоже. Но остальное разочаровало – беспенный состав слабо воздействовал на шину. В общем, не понравилось.
Fenom. Чернитель шин FN-418
Fenom. Чернитель шин FN-418
Примерная цена 300 ₽
Объем 335 мл
Запах технический, но не очень сильный. Внешний эффект от обработки – один из лучших ­в данной компании.
Lavr. Чернитель шин Ln1427
Lavr. Чернитель шин Ln1427
Примерная цена 440 ₽
Объем 650 мл
Есть отдушка, но неприятный запашок всё же присутствует. Визуальный эффект – один из лучших.
RE MARCO. Чернитель шин RM-901
RE MARCO. Чернитель шин RM-901
Примерная цена 450 ₽
Объем 750 мл
Голубая жидкость с запахом нашатыря не удерживается на поверхности, скатываясь вниз. Отмечен вред для краски. Не понравилось.
Tire Shine Arexons. Очиститель и восстановитель шин
Tire Shine Arexons. Очиститель и восстановитель шин
Примерная цена 650 ₽
Объем 400 мл
Запах не раздражает. Препарат пенистый, причем пена долго не спадает. Визуальный эффект – один из лучших в нашей выборке.
Turtle Wax Tire shine. Защитное покрытие для шин
Turtle Wax Tire shine. Защитное покрытие для шин
Примерная цена 760 ₽
Объум 411 мл
Неплохая отдушка. Состав пенный, но на вертикали не держится. Цена высокая, а эффективность средняя.

Подводим итоги

Все очистители колес со своей задачей справились. В то же время из шести препаратов у нас не возникло замечаний только к препарату Astrohim AC‑388 – все остальные требовали либо излишней возни, либо чрезмерных финансовых трат. На этом фоне выделим еще AVS AVK‑036: он, по крайней мере, был самым дешевым в выборке, а за это можно простить и неприятный запах, и неважный контакт с очищаемой поверхностью.

Наносим один из препаратов на предназначенный ему сектор. Хорошо держатся не все препараты – многие норовят сразу же стечь вниз.
Наносим один из препаратов на предназначенный ему сектор. Хорошо держатся не все препараты – многие норовят сразу же стечь вниз.
Главный инструмент для удаления грязи – конечно, тряпка. Автохимия – это только помощник.
Главный инструмент для удаления грязи – конечно, тряпка. Автохимия – это только помощник.
Центральную часть колеса, прилегающую к ступице, нужно чистить особенно тщательно. Дело не в красоте: неплотное прилегание грозит появлением «восьмерки».
Центральную часть колеса, прилегающую к ступице, нужно чистить особенно тщательно. Дело не в красоте: неплотное прилегание грозит появлением «восьмерки».

Что касается препаратов для шин, то впечатление противоположное. Для предпродажной подготовки машины – пригодятся. А вот рекомендовать их для повседневной эксплуатации не хочется: особого смысла в этом мы не увидели. Появление блеска – явление сиюминутное, а микротрещины после обработки скорее маскируются, нежели исчезают. Чуть лучше других проявили себя Tire Shine Arexons, Fenom и Lavr.

Колесо или диск?

Формально, ни в одном автомобиле нет такой детали как «колесный диск». По всем ГОСТам и Техрегламентам ее правильное название – «колесо». В Правилах дорожного движения тоже: шины есть, колеса есть, а вот дисков – нет!

По ГОСТ Р 52390–2005, колесо – это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называют «колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он – часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. На легковушках эта конструкция почти всегда неразборная.

Другое дело, что в реальной жизни автомобилист никогда не скажет приятелю, например: «ты уже поменял колеса с шинами в сборе на летние?». Зато спросит «у тебя диски кованые?» – и все всё понимают без лишних пояснений. Может быть, пора «очеловечивать» терминологию прошлого века в стандартах?

  • Экспертиза автомобильных герметиков — по этой ссылке.
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Каждый фрагмент шины обработали одним из составов – разметку нанесли заранее.
Astrohim. Очиститель колесных дисков AC-388
AVS. Очиститель дисков AVK-036
Doctor Wax. Очиститель дисков колес DW 5356
G-Power. Очиститель колесных дисков GP-756
Hi-Gear. Очиститель дисков HG-5352
Koch Chemie ReactiveWheelCleaner. Очиститель колесных дисков
Astrohim. Чернитель резины AC-267
AVS. Чернитель шин AVK 070
G-POWER. Чернитель для шин GP-537
Grass Black. Rubber Чернитель резины
Fenom. Чернитель шин FN-418
Lavr. Чернитель шин Ln1427
RE MARCO. Чернитель шин RM-901
Tire Shine Arexons. Очиститель и восстановитель шин
Turtle Wax Tire shine. Защитное покрытие для шин
Наносим один из препаратов на предназначенный ему сектор. Хорошо держатся не все препараты – многие норовят сразу же стечь вниз.
Главный инструмент для удаления грязи – конечно, тряпка. Автохимия – это только помощник.
Центральную часть колеса, прилегающую к ступице, нужно чистить особенно тщательно. Дело не в красоте: неплотное прилегание грозит появлением «восьмерки».

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