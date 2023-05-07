Названы лучшие средства для колес и шин
Автомобильные колеса после зимней эксплуатации могут покрыться налетом, который простая вода, даже под давлением, уже не берет. Реагенты, грязь, пыль от износа тормозов – на фоне высокой температуры от тормозных механизмов всё это зачастую так прикипает к поверхности колеса, что при попытке оттереть это тряпкой появляются царапины.
Хуже того, порой появляются и очаги коррозии.
Тем, кто на зиму меняет не шины, а колеса в сборе, немного легче, однако и здесь бросаются в глаза неудаленные ранее следы прошлогодней, капитально высохшей, грязи.
На фоне помолодевших колес неухоженные шины порой выглядят бедными родственниками – и цвет блеклый, и микротрещинки появляются.
В общем, в очередной экспертизе мы решили сопоставить различные препараты для придания колесам в сборе должного облика – очистители колес и чернители-очистители-восстановители шин.
Как обычно, результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждения об одноименной продукции в целом.
Очистители
|Примерная цена 260 ₽
Объем 500 мл
Запах спокойный. Цена приемлемая. Особых проблем препарат не вызвал. Рекомендуем.
| Примерная цена 200 ₽
Объем 500 мл
Резкий запах, напоминающий нашатырь. Состав жидкий, поэтому неважно держится на очищаемой поверхности. Радует только цена – самая низкая в нашей выборке. Рекомендуем ограниченное применение.
| Примерная цена 700 ₽
Объем 745 мл
Ощущается слабая отдушка. Состав очень жидкий: быстро покидает обрабатываемый участок. И цена – не подарок. Не рекомендуем.
| Примерная цена 350 ₽
Объем 750 мл
Запах довольно зловонный. А состав – жидкий: быстро стекает с нужного участка. Не рекомендуем.
| Примерная цена 330 ₽
Объем 520 мл
Высокопенный состав с аммиачным запахом. Но пена активно стекает с вертикали: мыть колеса на автомобиле неудобно. Не рекомендуем.
| Примерная цена 1600 ₽
Объем 750 мл
Запах довольно зловонный. Состав густой, держится на вертикальной поверхности хорошо. Но запредельная цена отбивает желание что-либо чистить. Не рекомендуем.
Чернители
| Примерная цена 150 ₽
Объем 500 мл
Запах едва заметный. Визуальный эффект средний.
| Примерная цена 250 ₽
Объем 520 мл
Легкий химический запах. Инструкция намекает на нежелательность «попадания на колесные диски». Эффект средний.
| Примерная цена 660 ₽
Объёем 1000 мл
Аэрозольный препарат с химическим запахом не создает пену, на поверхности образуется легкая пленка, не требующая растирания. Эффективность средняя.
| Примерная цена 200 ₽
Объем 600 мл
Запах довольно приятный, цена тоже. Но остальное разочаровало – беспенный состав слабо воздействовал на шину. В общем, не понравилось.
| Примерная цена 300 ₽
Объем 335 мл
Запах технический, но не очень сильный. Внешний эффект от обработки – один из лучших в данной компании.
| Примерная цена 440 ₽
Объем 650 мл
Есть отдушка, но неприятный запашок всё же присутствует. Визуальный эффект – один из лучших.
| Примерная цена 450 ₽
Объем 750 мл
Голубая жидкость с запахом нашатыря не удерживается на поверхности, скатываясь вниз. Отмечен вред для краски. Не понравилось.
| Примерная цена 650 ₽
Объем 400 мл
Запах не раздражает. Препарат пенистый, причем пена долго не спадает. Визуальный эффект – один из лучших в нашей выборке.
| Примерная цена 760 ₽
Объум 411 мл
Неплохая отдушка. Состав пенный, но на вертикали не держится. Цена высокая, а эффективность средняя.
Подводим итоги
Все очистители колес со своей задачей справились. В то же время из шести препаратов у нас не возникло замечаний только к препарату Astrohim AC‑388 – все остальные требовали либо излишней возни, либо чрезмерных финансовых трат. На этом фоне выделим еще AVS AVK‑036: он, по крайней мере, был самым дешевым в выборке, а за это можно простить и неприятный запах, и неважный контакт с очищаемой поверхностью.
Что касается препаратов для шин, то впечатление противоположное. Для предпродажной подготовки машины – пригодятся. А вот рекомендовать их для повседневной эксплуатации не хочется: особого смысла в этом мы не увидели. Появление блеска – явление сиюминутное, а микротрещины после обработки скорее маскируются, нежели исчезают. Чуть лучше других проявили себя Tire Shine Arexons, Fenom и Lavr.
Колесо или диск?
Формально, ни в одном автомобиле нет такой детали как «колесный диск». По всем ГОСТам и Техрегламентам ее правильное название – «колесо». В Правилах дорожного движения тоже: шины есть, колеса есть, а вот дисков – нет!
По ГОСТ Р 52390–2005, колесо – это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называют «колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он – часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. На легковушках эта конструкция почти всегда неразборная.
Другое дело, что в реальной жизни автомобилист никогда не скажет приятелю, например: «ты уже поменял колеса с шинами в сборе на летние?». Зато спросит «у тебя диски кованые?» – и все всё понимают без лишних пояснений. Может быть, пора «очеловечивать» терминологию прошлого века в стандартах?
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