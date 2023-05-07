Названы лучшие средства для колес и шин

Эксперты «За рулем» проверили в деле различные препараты для придания колесам в сборе должного облика – очистители колес и чернители-очистители-восстановители шин.

Автомобильные колеса после зимней эксплуатации могут покрыться налетом, который простая вода, даже под давлением, уже не берет. Реагенты, грязь, пыль от износа тормозов – на фоне высокой температуры от тормозных механизмов всё это зачастую так прикипает к поверхности колеса, что при попытке оттереть это тряпкой появляются царапины.

Хуже того, порой появляются и очаги коррозии.

Тем, кто на зиму меняет не шины, а колеса в сборе, немного легче, однако и здесь бросаются в глаза неудаленные ранее следы прошлогодней, капитально высохшей, грязи.

Каждый фрагмент шины обработали одним из составов – разметку нанесли заранее.

На фоне помолодевших колес неухоженные шины порой выглядят бедными родственниками – и цвет блеклый, и микротрещинки появляются.

В общем, в очередной экспертизе мы решили сопоставить различные препараты для придания колесам в сборе должного облика – очистители колес и чернители-очистители-восстановители шин.

Как обычно, результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждения об одноименной продукции в целом.

Очистители

Astrohim. Очиститель колесных дисков AC-388 Примерная цена 260 ₽

Объем 500 мл

Запах спокойный. Цена приемлемая. Особых проблем препарат не вызвал. Рекомендуем. AVS. Очиститель дисков AVK-036 Примерная цена 200 ₽

Объем 500 мл

Резкий запах, напоминающий нашатырь. Состав жидкий, поэтому неважно держится на очищаемой поверхности. Радует только цена – самая низкая в нашей выборке. Рекомендуем ограниченное применение. Doctor Wax. Очиститель дисков колес DW 5356 Примерная цена 700 ₽

Объем 745 мл

Ощущается слабая отдушка. Состав очень жидкий: быстро покидает обрабатываемый участок. И цена – не подарок. Не рекомендуем.

G-Power. Очиститель колесных дисков GP-756 Примерная цена 350 ₽

Объем 750 мл

Запах довольно зловонный. А состав – жидкий: быстро ­стекает с нужного участка. Не рекомендуем. Hi-Gear. Очиститель дисков HG-5352 Примерная цена 330 ₽

Объем 520 мл

Высокопенный состав с аммиачным запахом. Но пена активно стекает с вертикали: мыть колеса на автомобиле неудобно. Не рекомендуем. Koch Chemie ReactiveWheelCleaner. Очиститель колесных дисков Примерная цена 1600 ₽

Объем 750 мл

Запах довольно зловонный. Состав густой, держится на вертикальной поверхности хорошо. Но запредельная цена отбивает желание что-либо чистить. Не рекомендуем.

Чернители

Astrohim. Чернитель резины AC-267 Примерная цена 150 ₽

Объем 500 мл

Запах едва заметный. Визуальный эффект средний. AVS. Чернитель шин AVK 070 Примерная цена 250 ₽

Объем 520 мл

Легкий химический запах. Инструкция намекает на нежелательность «попадания на колесные диски». Эффект средний. G-POWER. Чернитель для шин GP-537 Примерная цена 660 ₽

Объёем 1000 мл

Аэрозольный препарат с химическим запахом не создает пену, на поверхности образуется легкая пленка, не требующая растирания. Эффективность средняя.

Grass Black. Rubber Чернитель резины Примерная цена 200 ₽

Объем 600 мл

Запах довольно приятный, цена тоже. Но остальное разочаровало – беспенный состав слабо воздействовал на шину. В общем, не понравилось. Fenom. Чернитель шин FN-418 Примерная цена 300 ₽

Объем 335 мл

Запах технический, но не очень сильный. Внешний эффект от обработки – один из лучших ­в данной компании. Lavr. Чернитель шин Ln1427 Примерная цена 440 ₽

Объем 650 мл

Есть отдушка, но неприятный запашок всё же присутствует. Визуальный эффект – один из лучших.

RE MARCO. Чернитель шин RM-901 Примерная цена 450 ₽

Объем 750 мл

Голубая жидкость с запахом нашатыря не удерживается на поверхности, скатываясь вниз. Отмечен вред для краски. Не понравилось. Tire Shine Arexons. Очиститель и восстановитель шин Примерная цена 650 ₽

Объем 400 мл

Запах не раздражает. Препарат пенистый, причем пена долго не спадает. Визуальный эффект – один из лучших в нашей выборке. Turtle Wax Tire shine. Защитное покрытие для шин Примерная цена 760 ₽

Объум 411 мл

Неплохая отдушка. Состав пенный, но на вертикали не держится. Цена высокая, а эффективность средняя.

Подводим итоги

Все очистители колес со своей задачей справились. В то же время из шести препаратов у нас не возникло замечаний только к препарату Astrohim AC‑388 – все остальные требовали либо излишней возни, либо чрезмерных финансовых трат. На этом фоне выделим еще AVS AVK‑036: он, по крайней мере, был самым дешевым в выборке, а за это можно простить и неприятный запах, и неважный контакт с очищаемой поверхностью.

Наносим один из препаратов на предназначенный ему сектор. Хорошо держатся не все препараты – многие норовят сразу же стечь вниз. Главный инструмент для удаления грязи – конечно, тряпка. Автохимия – это только помощник. Центральную часть колеса, прилегающую к ступице, нужно чистить особенно тщательно. Дело не в красоте: неплотное прилегание грозит появлением «восьмерки».

Что касается препаратов для шин, то впечатление противоположное. Для предпродажной подготовки машины – пригодятся. А вот рекомендовать их для повседневной эксплуатации не хочется: особого смысла в этом мы не увидели. Появление блеска – явление сиюминутное, а микротрещины после обработки скорее маскируются, нежели исчезают. Чуть лучше других проявили себя Tire Shine Arexons, Fenom и Lavr.

Колесо или диск? Формально, ни в одном автомобиле нет такой детали как «колесный диск». По всем ГОСТам и Техрегламентам ее правильное название – «колесо». В Правилах дорожного движения тоже: шины есть, колеса есть, а вот дисков – нет! По ГОСТ Р 52390–2005, колесо – это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». А то, что находится между ступицей и дорожным покрытием, называют «колесо с шиной в сборе». Что касается диска, то он – часть целого: обычно колесо состоит из обода и диска. На легковушках эта конструкция почти всегда неразборная. Другое дело, что в реальной жизни автомобилист никогда не скажет приятелю, например: «ты уже поменял колеса с шинами в сборе на летние?». Зато спросит «у тебя диски кованые?» – и все всё понимают без лишних пояснений. Может быть, пора «очеловечивать» терминологию прошлого века в стандартах?