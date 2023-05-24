Назван надежный и недорогой седан: он лучше, чем о нем думали!

Кузов не ржавеет, а большинство агрегатов «заточено» на долгую жизнь.

Renault Fluence в кузове L38 дебютировал 2009 году и технически близок к Мегану третьего поколения – они делят одну платформу Renault-Nissan C. У нас Fluence продавался с 2010 года – машины для российского рынка производились на московском заводе Renault и в Турции.

В Европе были доступны и дизельные модификации с моторами 1.5 dCi и 1.6 dCi, но в России официально продавались только бензиновые версии – с четырехцилиндровыми атмосферниками. Сперва это был мотор объемом 1,6 литра K4M (106 л.с.) с пятиступенчатыми механическими коробками передач серий JR5 и JH3, а также с классическим четырехступенчатым автоматом DP2. Двухлитровые версии с двигателем M4R (138 л.с.) имеют в паре шестиступенчатую механику TL4 либо вариатор JF011Е.

После существенно изменившего оформление передней части рестайлинга 2013 года Renault Fluence производился уже без гидромеханического автомата. Но добавились версии с мотором 1.6 H4M (114 л.с.), который шел в связке с вариатором JF015Е. А вариатор у двухлитровой версии сменился на агрегат нового поколения JF016E.

Кузов

Коррозии кузов в целом сопротивляется достаточно долго. Внешние панели кузова имеют цинковую защиту, и серьезная ржавчина в большинстве случаев является признаком некачественного ремонта поврежденных в ДТП элементов. При безаварийном прошлом возрастные бурые налеты можно обнаружить только у некоторых машин первых лет выпуска. Характерные места – нижние завальцовки дверей и задние колесные арки.

Количество сколов от камешков на капоте и кромке крыши – среднестатистическое, однако с подкраской глубоких лучше не затягивать: зацветают. На порогах краска с возрастом может сдаваться в зоне «пескоструя» – за передними колесами.

Не слишком удачные дверные уплотнители способны оставлять свою резину в проемах, взамен протирая там покрытие до металла. Особенно сильно страдают задние части проемов второго ряда. Перекрашенных проемов пугаться не стоит – неприятность иной раз успевала появиться всего через 2–3 года, и нередко малярные работы производил еще дилер в рамках гарантийных обязательств.

Повреждения краски можно обнаружить на задних крыльях в зоне их контакта с бампером, на самом бампере и крышке багажника – в местах их соприкосновения при ее захлопывании.

Через 5–6 лет может потерять работоспособность кнопка электрозамка багажника.

Небогатую «хромовую» отделку особо долговечной не назвать – блестящее покрытие может облезть и за 50–70 тысяч км.

Из-за неравномерного обдува ветровое стекло в мороз часто огорчает появлением термических трещин в нижней и боковой частях.

Слабоваты ограничители дверей: через 3–5 лет начинают щелкать ролики (их можно заменить отдельно). Хуже, что в местах крепления ограничителей может треснуть уставший металл стойки кузова. В запущенном случае ограничитель может просто вырвать из проема. Бюджетный способ избежать подобных неприятностей – установка самодельных пластин-усилителей в месте крепления ограничителя к стойке.

Нередко отказывают микровыключатели в дверных замках – вместо замены замка ценой более 10 тысяч рублей проблему решают установкой концевика в дверной проем. Глючит, при ее наличии, система бесключевого доступа – в основном из-за потери контактов в проводке.

Склонны к окислению клеммы задних фонарей. Чтобы минусовая не выгорела, их лучше периодически чистить и защищать специальным антикоррозийным составом.

Салон

У дорестайлинговых версий кожаная отделка руля и рычага коробки передач могла износиться всего за 50 тысяч км. Затем материалы удачно пересмотрели, и они стали служить минимум вдвое дольше.

Датчик уровня топлива часто начинает показывать неправильные значения. Но можно обойтись и без замены – помогает очистка его контактов на бензонасосе в топливном баке.

Нередко глючит магнитола, самовольно отключаясь или сбрасывая настройки – избежать замены на новую можно, обратившись к радиомастерам для пропайки контактов платы.

В климатической системе помимо отказывающих датчиков температуры ожидаемы проблемы с электромотором отопителя, у которого через 100 тысяч км щетки нередко протирают коллектор. Избежать замены дорогого узла ценой около 20 тысяч рублей помогут умельцы, заменяющие в формально неразборном моторе с несъемным вентилятором коллектор на подходящий.

Из обивок салона долговечней тканевая – она довольно маркая, зато не трескается, в отличие от искусственной кожи.

Слабоват подвижный подрулевой шлейф подушки безопасности – иной раз из-за потери контактов его успевали поменять по гарантии еще дилеры.

Вода на полу под ногами передних седоков чаще всего появляется из-за забитых водостоков в моторном отсеке – дренажи под жабо нужно периодически очищать от загрязнений.

О двигателях и коробках — на следующей странице.