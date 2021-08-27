Renault Megane: 3 достоинства, 2 недостатка и одна явная слабость

И хэтчбеки, и универсалы отличаются приятными ценами на вторичке. Но версий с вариатором лучше избегать.

В семействе Меганов третьего поколения седан отделили и продавали под названием Fluence. Около четверти Меганов в Россию ввезены из Европы с пробегом. Трехдверный хэтч и кабриолет у нас были непопулярны, основной выбор — пятидверный хэтчбек или универсал, хотя официально его не продавали. Модель дважды освежали — в основном, оформление передка и электронику.

Renault Megan III

Достоинства

Комфорт, неплохая шумоизоляция, солидное оснащение.

Неприхотливые и надежные моторы.

Недорогое обслуживание и запчасти.

Даже в раннем варианте у Мегана приятный интерьер. В младших комплектациях есть «как бы литые» диски (на самом деле так выглядит штамповка с колпаками), отделка руля кожей, климат-контроль, шесть подушек безопасности.

Недостатки

Сложный характер всех автоматических коробок передач.

Тесновато на заднем ряду.

Моторы

Первоначально Megane оснащали древним 1.6 (К4М, 106 л.с.) с чугунным блоком и «ниссановским» мотором 2.0 (М4R, 137 л.с.) Неизбежны возрастные течи и нарастающий масложор к 150 тысяч км, отказы термостатов и катушек. Но в целом крепко и надежно, оба мотора способны на 350–400 тысяч км.

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В 2013 году двухлитровый двигатель модернизировали, а 1.6 заменили более современным, с цепным приводом ГРМ (H4M, 114 л.с.). Есть нарекания к ресурсу фазорегуляторов — не всегда выдерживают 150 тысяч км. Известны трудности с пуском в морозы. Угар масла развивается к 100 тысячам км. Но и этот мотор достаточно живучий, ресурс превышает 300 тысяч км.

У нас официально продавали только бензиновые Меганы, но треть машин на вторичке — с 8‑клапанным турбодизелем 1.5 (К9К) в нескольких поколениях мощностью 85–110 л.с. У него нежные ТНВД и турбина, их быстро выводит из строя грязное топливо. Случаи проворота или быстрого износа вкладышей связывают с экономией на замене масла. Желательна промывка форсунок каждые 20–25 тысяч км. Быстро засоряющиеся сажевый фильтр и клапан EGR россияне наловчились «чинить» удалением и установкой заглушек. В Европе мотор любят таксисты — очень экономичен, а при тщательном уходе служит до полумиллиона.

Коробки передач

К «механикам» трех типов особых вопросов нет — пятиступки и шестиступенчатая коробка (под двухлитровые моторы) ходят свыше 200 тысяч км.

Гидроавтомат DP2 с четырьмя ступенями задумчив и не очень надежен — соленоиды нередко сдаются к 100 тысячам км, но еще до того возможны различные недомогания. В идеале коробка служит 250 тысяч, а капризность компенсируется простотой и недорогим ремонтом.

В 2013‑м ее сменил вариатор Jatco JF015E — по ресурсу он хуже. Двухлитровый мотор сочетали с вариатором JF011E, позже с JF016E — на обоих износ сказывается при 120–150 тысячах км. В подержанном виде вариант не лучший и сильно осложнит сбыт машины в будущем.

Оптимально с точки зрения надежности и динамики сочетание мотора M4R с механической коробкой, но оно редкое. Поэтому сгодится и 1.6 с любой механикой.

Эксплуатационные болячки

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В подвеске особых слабостей нет. Быстрее всего сдаются, как и положено, стойки и втулки стабилизатора. Всё остальное в состоянии выдержать свыше 100 тысяч км. Рулевые наконечники иногда «кончаются» к 80 тысячам.

Своеобразный механизм стеклоочистителей не позволяет поднимать дворники, чтобы избежать примерзания зимой, и заменять их неудобно.

Родное лобовое стекло часто трескается при резком перепаде температур.

Вероятны различные сбои электроники.

У старых машин провисают двери из-за слабых петель.

Euro NCAP: три звезды (2014): водитель/пассажир 83%, ребенок 78%, пешеход 60%, устройства содействия безопасности 48%

Самое массовое предложение на вторичке: Megane 1.6 (106 л.с.) МКП

Оптимальный выбор: Megane 2.0 (137 л.с.) МКП или 1.6 (106 л.с.) МКП

За те же деньги: Opel Astra, Kia Ceed, Hyundai i30, Citroen C4, Ford Focus

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Фото: Renault