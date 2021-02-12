Renault Fluence на вторичке: 4 «за» и 3 «против»

Этот седан слывет простым и надежным, а цены — приятнее, чем у многих конкурентов.

Первые Флюенсы ввозили из Турции, в 2011 году открыли сборку на московском заводе Renault. Предшественник назывался Megane, а новый седан получил имя Fluence. Рестайлинг дошел до нас весной 2013‑го: изменили внешность, добавили опций и мотор H4M в паре с вариатором, убрав гидроавтомат.

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Достоинства

Невысокая цена и недорогое обслуживание

Подвеска отлично переваривает наши дороги

Богатое оснащение, неплохая «шумка»

Просторные салон и багажник

Недостатки

Некоторые эргономические странности

Не лучшим образом переносит зиму

Вялая динамика с моторами 1.6

Клавиши обогрева сидений ищите на самих сиденьях, а управление магнитолой выведено на подрулевой джойстик, который не видно за спицей. Французы!

Моторы

Дизели у нас официально не продавали. А все бензиновые моторы хорошо знакомы по другим моделям Renault и Nissan. Дорогостоящих системных болезней у них не выявлено. При бережном отношении живут свыше 300 000 км, иногда до полумиллиона.

Двигатель 1.6 К4М (106 л.с.) локализован в России, работает уже и на Ладах. Бывают течи сальника коленвала, не очень надежны катушка зажигания и термостат. При обрыве ремня страдают клапаны. Есть гидрокомпенсаторы зазоров.

Мотор 1.6 Н4М (114 л.с., он же HR16DE у Ниссана) требует регулировки зазоров. Цепь ГРМ выдерживает 150 000 км, нередко к этому сроку просит замены и фазорегулятор. Известны трудности с холодным пуском. После 120 тысяч км развивается повышенный расход масла — иногда можно долго обходиться доливкой, но лучше провести ­переборку с чисткой или заменой колец.

Характер 2-литрового мотора M4R (138 л.с., он же MR20DE) схож с H4M в отношении ресурса цепи, возрастного масложора и отсутствия компенсаторов. Наряду с кольцами чистить надо и дроссельную заслонку. Алюминиевая ГБЦ ­требует осторожности при замене свечей.

Коробки передач

Автоматы долговечностью не блещут. До рестайлинга мотор 2.0 комплектовали вариатором Jatco JF011E, после — JF016E. Двигателю 1.6 полагался Jatco JF015E. При очень попутном ветре все выдерживают 200 000 км, но обычно износ сказывается при 100–150 тысячах км или раньше. Наиболее стойкий в этой компании — «одиннадцатый».

Задумчивый автомат DP2 с четырьмя ступенями обитает на дорестайлинговых версиях с 1.6. Это глубокая модернизация не очень надежной коробки DP0: заменили теплообменник и гидротрансформатор, доработали многое другое. Часть болезней проявляется менее остро, но ресурс соленоидов сильно поднять не удалось — к 150 000 км им часто становится плохо. Хотя порой коробка может продержаться до 250 000 км.

Так что наилучший вариант на вторичке — Fluence с механической пятиступкой . У нее есть мелкие недомогания, но в целом неприхотливая и живучая вещь.

Эксплуатационные болячки

В морозы долго прогреваются моторы, скрипит подвеска, неэффективен обогрев ветрового и заднего стекол, мерзнет левая нога водителя, трескаются наружный хром и салонная «кожа», примерзают замок багажника и тросы кулисы коробки передач (смазка не всегда помогает — только замена).

Подвеска не сулит приключений, все элементы служат ожидаемо долго, кроме родных пыльников передних амортизаторов (прекрасно подходят от ВАЗ‑2110). Задние ступицы выполнены как единое целое с тормозными дисками.

Много нареканий к дверям, особенно до рестайлинга: скрипят замки, требуя смазки, стираются ролики в ограничителях, проседают петли задних дверей и багажника.

Euro NCAP: 2012: тестировали электрический Fluence ZE: 4 звезды. Водитель/пассажир — 72%, ребенок — 83%, пешеход — 37%, устройства содействия ­безопасности — 84%.

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