Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.

При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.

Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).

Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.









При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.





Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.





Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.





Двигатели

Двигатель К4М





Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.





Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.





Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.





После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.





Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.





Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.