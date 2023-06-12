На что сегодня способны наши автомобильные заводы - ответ эксперта
Читатель "За рулем" задал актуальный вопрос:
— Разве можно надеяться на то, что отечественные автозаводы всего за год-два разработают новые собственные платформы, пусть даже для более простых электромобилей?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
— Сейчас наша основная сила – это инженеры, конструкторы, технологи, испытатели и прочие специалисты, которые получили опыт работы в иностранных компаниях в России.
В НТЦ и на заводах Renault, Nissan, Toyota, Hyundai/Kia, Volkswagen и прочих. Лично знаю многих – и уверен, что в плане профессионализма им по плечу создание современного автомобиля. Крайне важно не растерять эти кадры.
Другое дело, что спроектировать машину и наладить ее выпуск с достойным уровнем качества – это разные вещи. Особенно когда многие поставщики стали недоступны.
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- Эти хорошие и при этом недорогие автомобили попадают к нам по параимпорту: Hyundai – из Казахстана, Toyota – из Китая и ОАЭ, Suzuki – из Индии.
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