Облез лак на капоте – в чем причина?
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
— Вы пишете, что лаковое покрытие капота эксплуатируемой вами Весты облезает. А в чем причина?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:
– Часто подобный эффект проявляется после незаводской окраски, если имело место нарушение технологии. С нашей Вестой такое было: через семь месяцев начал облезать лак на перекрашенной после мелкого ДТП крышке багажника.
Но сейчас дефект проявился в другом месте и спустя семь с половиной лет.
Это точно не воздействие внешних факторов (например, брызг кислоты), поэтому я бы говорил о каком-то сбое на производстве. Пускай и проявился он через годы.
К слову, многие наверняка видели на машинах в жарких южных странах выгоревшие крыши и капоты.
Заводское покрытие действительно может сдаться за много лет под палящим солнцем. Но, во‑первых, у нас тут Москва, а, во‑вторых, облезающий лак и в этом случае не является нормой.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.