Облез лак на капоте – в чем причина?

Заводское покрытие действительно может сдаться за много лет под палящим солнцем. Но так бывает не всегда.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Вы пишете, что лаковое покрытие капота эксплуатируемой вами Весты облезает. А в чем причина?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:

– Часто подобный эффект проявляется после незаводской окраски, если имело место нарушение технологии. С нашей Вестой такое было: через семь месяцев начал облезать лак на перекрашенной после мелкого ДТП крышке багажника.

Но сейчас дефект проявился в другом месте и спустя семь с половиной лет.

Это точно не воздействие внешних факторов (например, брызг кислоты), поэтому я бы говорил о каком-то сбое на производстве. Пускай и проявился он через годы.

На капоте начал облезать лак. Такой дефект у нас уже был, но – на перекрашенных за полгода до этого деталях. А тут – заводское покрытие!

К слову, многие наверняка видели на машинах в жарких южных странах выгоревшие крыши и капоты.

Заводское покрытие действительно может сдаться за много лет под палящим солнцем. Но, во‑первых, у нас тут Москва, а, во‑вторых, облезающий лак и в этом случае не является нормой.

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