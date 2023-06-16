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На капоте начал облезать лак. Такой дефект у нас уже был, но – на перекрашенных за полгода до этого деталях. А тут – заводское покрытие!Облез лак на капоте – в чем причина?
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Облез лак на капоте – в чем причина?

Заводское покрытие действительно может сдаться за много лет под палящим солнцем. Но так бывает не всегда.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Вы пишете, что лаковое покрытие капота эксплуатируемой вами Весты облезает. А в чем причина?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор журнала «За рулем»:

За Рулем

– Часто подобный эффект проявляется после незаводской окраски, если имело место нарушение технологии. С нашей Вестой такое было: через семь месяцев начал облезать лак на перекрашенной после мелкого ДТП крышке багажника.

Но сейчас дефект проявился в другом месте и спустя семь с половиной лет.

Это точно не воздействие внешних факторов (например, брызг кислоты), поэтому я бы говорил о каком-то сбое на производстве. Пускай и проявился он через годы.

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На капоте начал облезать лак. Такой дефект у нас уже был, но – на перекрашенных за полгода до этого деталях. А тут – заводское покрытие!
На капоте начал облезать лак. Такой дефект у нас уже был, но – на перекрашенных за полгода до этого деталях. А тут – заводское покрытие!

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К слову, многие наверняка видели на машинах в жарких южных странах выгоревшие крыши и капоты.

Заводское покрытие действительно может сдаться за много лет под палящим солнцем. Но, во‑первых, у нас тут Москва, а, во‑вторых, облезающий лак и в этом случае не является нормой.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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