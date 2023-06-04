Все зоны риска: где, как и почему происходят смертельные ДТП

И самое главное – как не попасть в такую аварию.

Хорошая новость

В России в 2022 году продолжилась тенденция к снижению основных показателей аварийности. На дорогах страны зарегистрировали 126 705 ДТП (–5%), в них погибли 14 172 человека (–4,7%) и получили ранения 159 635 (–4,9%). Здесь и далее имеются в виду только аварии с пострадавшими.

Новости похуже

Во-первых, снижение не повсеместное. В десяти субъектах РФ отмечен прирост всех нежелательных показателей, а число погибших выросло в 29 регионах. В среднем каждое одиннадцатое ДТП в стране приводило к смертельному исходу, что никак нельзя назвать приемлемым.

Есть и другие неважнецкие новости. Например, выросло число ДТП с участием владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) – и число пострадавших в таких ДТП.

Причин, по которым происходят аварии и гибнут люди, множество. Но при изучении статистики несложно выделить основные. И убедиться, что все они давно и хорошо нам знакомы.

Причина №1. Пьянка

В прошлом году выявили свыше 400 тысяч водителей с признаками опьянения, каждый девятый – «рецидивист». По счастью, далеко не все они устроили аварии. Насчитали «всего» 14 428 аварий с участием пьяных (снижение на 8,2%). Но это вообще-то каждое девятое из всех ДТП!

Водители, имеющие признаки опьянения, были виновны в 92,4% аварий с их участием. Ровно треть из них (33,3%) не имела права управлять автомобилем. И именно пьяные ДТП отличаются чрезвычайно суровыми итогами: четверть (25,1%) среди всех погибших. Общая тяжесть последствий (число погибших на сотню пострадавших – 15,9) почти вдвое превышает средний показатель (8,2).

Для лучшего понимания вреда пьянства: риск отправиться к праотцам у нетрезвого водителя и его пассажиров в 2,7 раза выше. А сочетание «пьяный водитель ночью» многократно повышает базовый риск: тяжесть последствий с 0 до 5 часов утра возрастает до значений 50–65. То есть шансы отделаться травмами ниже, чем шансы погибнуть.

ДТП, совершенные пьяными водителями: причины и смертность

Комментарий. Данные показывают, чем отличается пьяный водитель от трезвого. Среди всех водителей доля ДТП, связанных с неверным выбором скорости, всего-то 19%. У нетрезвых – вдвое больше! И аварий на встречной полосе у них также почти вдвое больше – 15,4% против 8,6%.

Выводы банальные: выпил – не садись за руль. Хочешь жить – не доверяй нетрезвому водителю.

Причина №2. Встречка

С выездом на полосу встречного движения связаны 8,6% от всех ДТП. Большинство произошли на двухполосных дорогах (82,5%). Населенка и загород – почти поровну. Чаще всего – в пятницу, субботу и воскресенье. Большинство «встречных» ДТП (70,5%) произошло на участках, где выезд на встречную полосу не запрещен.

В данных происшествиях погибли 3511 и ранены 18 803 человека – 24,8% и 11,8% от общего количества погибших и раненых соответственно. Тяжесть последствий высокая – 15,7. То есть, каждый шестой пострадавший получил смертельные травмы.

Тоже без сенсаций: очевидно, что нет ничего опаснее на дороге, чем встречные столкновения (88,8% ДТП на встречной полосе – встречные столкновения).

Но вот что поразительно: лишь пятая часть (21,7%) ДТП на встречке произошла при выполнении обгона или иного осмысленного маневра. В остальных авариях водитель оказался на встречной полосе по иным причинам. В официальном отчете ГИБДД они не озвучены, но нетрудно догадаться: потерял ориентацию в пространстве, не справился с управлением или попросту заснул. И всё это провоцируется, например, нетрезвым состоянием.

Обстоятельства выезда на полосу встречного движения (ПВД) и тяжесть последствий

Вывод: усталость, отсутствие разметки, скверная погода – плохие попутчики, особенно ночью.

Причина №3. Скорость

Превышение – самое естественное явление у россиян (около 90% от всех вынесенных штрафов). Но самые впечатляющие плоды приносит не оно.

В 2022 году 19% всех ДТП связаны с нарушением скоростного режима. На такие происшествия пришлось более четверти погибших (26,8%) и почти пятая часть раненых (19,2%). Один из немногих сегментов, где количество ДТП показало прирост (3,2%), пострадавших тоже стало больше.

И вот что интересно: непосредственно с превышением установленной скорости движения связаны только 8% аварий. Остальные при разборе получили формулировку «несоответствие скорости конкретным условиям движения».

Это прямое следствие пренебрежительного отношения к пункту ПДД, который обязывает водителей выбирать скорость, исходя из реальной обстановки: интенсивности движения, состояния покрытия, освещенности, погодных условий и прочего. Иными словами, разрешенные 90 км/ч это не приказ ехать 90+19 (как делают многие). Дождливой ночью и 80 км/ч порой многовато, даже на освещенных участках. Снег и соляной раствор на асфальте тоже не годятся для подвигов.

Распределение видов ДТП из-за нарушения скоростного режима и тяжесть их последствий

Вывод: не спешите! Выигранные минуты не стоят жертв.

Причина №4. Ночь

Темное время суток было и остается самым опасным фактором – вне зависимости от времен года и даже состояния дороги.

В темное время суток совершена треть (32,7%) от общего количества ДТП, при этом на них приходится 44,8% погибших. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются происшествия в «сонный» период с 1 до 6 часов (14,2). Эти пропорции в целом сохраняются на всех типах дорог – местных или федеральных, в населенных пунктах или вне их.

На особом положении ночью пешеходы. Зафиксировано 34 604 наезда, которые чаще происходят днем (свыше 60%) – просто потому, что днем пешеходов численно намного больше. Но в темное время намного выше тяжесть последствий – 16,9 против 5,2. Грубо говоря, водитель позже замечает (если вообще замечает) человека на дороге и не успевает затормозить или совершить маневр (если вообще успевает).

Распределение показателей аварийности в зависимости от освещенности

Вывод: в светлое время суток ездить (и ходить) – безопаснее.

Удачи вам на дорогах! Но хорошо бы подкрепить ее здравомыслящим отношением к вождению.

ОПАСНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ В отчете НЦ БДД МВД отмечено влияние глобального перераспределения транспортных потоков на показатели аварийности. Так, заметное снижение всех нежелательных факторов отмечено на федеральных дорогах, ведущих к некогда популярным западным границам – М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-121 «Сортавала». Напротив, резко выросло число ДТП на юго-восточном направлении. Более опасными стали дороги А-320 (Омск – Черлак –Казахстан), Р-297 «Амур» (Чита – Хабаровск), А-321 (Барнаул – Павловск – Казахстан), Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Барнаул – Монголия). Связано это в том числе и с ростом интенсивности движения – где было пусто, стало густо. Отправляясь в поездку, имейте это в виду.

Использованы материалы Научного центра БДД МВД РФ.