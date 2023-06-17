10-летняя иномарка нашей сборки: что сломалось? Почем ремонт?

Очередное ТО обошлось в 15 688 рублей – с учетом замены шаровой опоры.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель Citroen-Россия, Калуга

Citroen-Россия, Калуга Год выпуска 2013

2013 В эксплуатации «За рулем» с июня 2013

с июня 2013 Пробег на момент отчета 121 000 км

Незадолго до очередного ТО у нашего Ситроена застучала правая шаровая опора. Верный признак – особенно звонкий звук при проезде неровностей с вывернутыми колесами.

Опора обошлась в 600 рублей, работа по замене – в 1440 рублей. Кстати, это всего вторая замененная шаровая за 120 тысяч км. Придирчивая диагностика не выявила иных неисправностей.

Помимо шаровой, дело ограничилось заменой масла, фильтров и свечей. Общая стоимость работ – 15 688 рублей. По нынешним временам вроде и недорого. Но масло купил отдельно.

По совету спецов, которым верю, перешел с традиционного для французских машин масла Total на Газпром Energy Active. Мало того, что стоит примерно в два раза дешевле – около 2000 рублей за 4 литра, так обещают еще и снижение расхода. Поездим, посмотрим…

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