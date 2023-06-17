#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест на интуицию и смекалку: для чего эта кнопка в автомобиле?Тест на интуицию и смекалку: для чего эта кнопка в автомобиле?
Проверяем, сможем ли мы вот так, с ходу,...
Пять федеральных трасс с самым большим количеством камерПять федеральных трасс с самым большим количеством камер
Причем от протяженности магистрали это не...
Москвич-407Э в Норвегии.Двухцветный кузов, дизель, маленькие колеса... – это Москвич? Да!
Москвич-407 (а потом и Москвич-403) был одним...

10-летняя иномарка нашей сборки: что сломалось? Почем ремонт?

Очередное ТО обошлось в 15 688 рублей – с учетом замены шаровой опоры.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

  • Изготовитель Citroen-Россия, Калуга
  • Год выпуска 2013
  • В эксплуатации «За рулем» с июня 2013
  • Пробег на момент отчета 121 000 км

За РулемCitroen после 110 тыс. км: масло в АКП — не вечное

Незадолго до очередного ТО у нашего Ситроена застучала правая шаровая опора. Верный признак – особенно звонкий звук при проезде неровностей с вывернутыми колесами.

Опора обошлась в 600 рублей, работа по замене – в 1440 рублей. Кстати, это всего вторая замененная шаровая за 120 тысяч км. Придирчивая диагностика не выявила иных неисправностей.

Помимо шаровой, дело ограничилось заменой масла, фильтров и свечей. Общая стоимость работ – 15 688 рублей. По нынешним временам вроде и недорого. Но масло купил отдельно.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемНе верьте инструкциям: как часто (теперь!) надо менять масло

По совету спецов, которым верю, перешел с традиционного для французских машин масла Total на Газпром Energy Active. Мало того, что стоит примерно в два раза дешевле – около 2000 рублей за 4 литра, так обещают еще и снижение расхода. Поездим, посмотрим…

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКанунников Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 14
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Citroen C4 (6)

За РулемБезымянный
Citroen C4  2011/ срок владения: более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю

Написать отзыв