10-летняя иномарка нашей сборки: что сломалось? Почем ремонт?
Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6
- Изготовитель Citroen-Россия, Калуга
- Год выпуска 2013
- В эксплуатации «За рулем» с июня 2013
- Пробег на момент отчета 121 000 км
Незадолго до очередного ТО у нашего Ситроена застучала правая шаровая опора. Верный признак – особенно звонкий звук при проезде неровностей с вывернутыми колесами.
Опора обошлась в 600 рублей, работа по замене – в 1440 рублей. Кстати, это всего вторая замененная шаровая за 120 тысяч км. Придирчивая диагностика не выявила иных неисправностей.
Помимо шаровой, дело ограничилось заменой масла, фильтров и свечей. Общая стоимость работ – 15 688 рублей. По нынешним временам вроде и недорого. Но масло купил отдельно.
По совету спецов, которым верю, перешел с традиционного для французских машин масла Total на Газпром Energy Active. Мало того, что стоит примерно в два раза дешевле – около 2000 рублей за 4 литра, так обещают еще и снижение расхода. Поездим, посмотрим…
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Отзывы о Citroen C4 (6)
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю