Скрытый патруль «шьет» нарушение – как оспорить штраф?

Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Остановили за проезд на красный сигнал светофора, который якобы был совершен мной несколько километров назад. Инспектор сказал, что мое нарушение зафиксировал другой инспектор на гражданской машине. Я его, разумеется, не видел. Видеозапись мне не предоставили. Можно ли обжаловать штраф?

Владимир К., г. Елец

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении закреплено статьей 30.1 КоАП РФ, и вы, разумеется, можете им воспользоваться, если описанное вами правонарушение не совершали либо считаете неправомерными действия сотрудников Госавтоинспекции.

Возможность несения службы на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы закреплена Административным регламентом исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664.

Сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции предоставлено право осуществлять скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. В этом случае ими обеспечивается взаимодействие с другими нарядами (стационарных, пеших постов, нарядами на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой), которыми в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляется остановка транспортного средства.

Пять серьезных нарушений ПДД, которые совершают все водители, рассмотрены тут.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС