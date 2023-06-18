Что получится, если скрестить хэтч с фургоном?
В начале 90‑х годов на базе Орбиты ИЖ‑2126 заводчане решили создать автомобиль вагонной компоновки с трехрядной планировкой салона.
На несущий каркас кузова предполагалось навешивать лицевые панели, комплект которых определялся выбранной модификацией машины.
Задний мост и задняя подвеска, учитывая возросшую нагрузку, были заимствованы у грузопассажирского ИЖ‑2717. Задняя подвеска – рессорная. Единственный ходовой макет получил свидетельство на промышленный образец, но вместо конвейера отправился в заводской музей.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Волга-купе — это не фейк!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: из архива «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен