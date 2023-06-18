Что получится, если скрестить хэтч с фургоном?

Вы не поверите, но... минивэн!

В начале 90‑х годов на базе Орбиты ИЖ‑2126 заводчане решили создать автомобиль вагонной компоновки с трехрядной планировкой салона.

На несущий каркас кузова предполагалось навешивать лицевые панели, комплект которых определялся выбранной модификацией машины.

Задний мост и задняя подвеска, учитывая возросшую нагрузку, были заимствованы у грузопассажирского ИЖ‑2717. Задняя подвеска – рессорная. Единственный ходовой макет получил свидетельство на промышленный образец, но вместо конвейера отправился в заводской музей.

Семиместный Иж-042 сделали на серийных узлах, но с новым кузовом на пространственной раме с металлическим панелями. Такая конструкция позволяла варьировать назначение автомобилей и дизайн. Увы, время для подобных разработок оказалось далеко не лучшим…

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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Фото: из архива «За рулем»