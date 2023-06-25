Загадка: почему снесло крышу у Чайки?

Подсказка: автомобиль использовался один-два раза в год.

В конце 80‑х годов по заказу Министерства обороны СССР на базе Чайки ГАЗ‑14 создали специальную открытую версию для проведения военных парадов республиканского и окружного уровня.

Основной проблемой стало сохранение жесткости кузова, лишенного крыши. Для этого применили множество локальных усилителей. Понятно, что салон лишился страпонтенов – раскладных сидений второго ряда (за ненадобностью). Его оборудовали поручнем, облегчающим езду стоя, а также микрофонной стойкой, которая крепилась к спинке правого переднего сиденья.

Любопытно, что вместо часов появился специально заказанный на заводе в Вязниках тахометр тех же габаритов: он позволял точнее выдерживать малую скорость парадного перемещения при переводе автоматической коробки в режим Т (не выше 2-й передачи). Градуировки от 1 до 5 для низкооборотного мотора вполне хватало.

Еще одной изюминкой этой Чайки был впервые примененный заводом электрический бензонасос.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию Москвич повышенной проходимости?

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Фото: из архива автора