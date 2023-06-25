#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Загадка: почему снесло крышу у Чайки?Загадка: почему снесло крышу у Чайки?
Подсказка: автомобиль использовался один-два...
Куда можно отправиться в путешествие, если везде уже был?Куда можно отправиться в путешествие, если везде уже был?
Космический туризм - одна из самых...
В Москву приезжает все больше туристов из КитаяВ Москву приезжает все больше туристов из Китая
Столицу России за первый квартал 2023 года...

Загадка: почему снесло крышу у Чайки?

Подсказка: автомобиль использовался один-два раза в год.

За РулемТест машины, которую никогда не продавали: Чайка ГАЗ‑14

В конце 80‑х годов по заказу Министерства обороны СССР на базе Чайки ГАЗ‑14 создали специальную открытую версию для проведения военных парадов республиканского и окружного уровня.

Основной проблемой стало сохранение жесткости кузова, лишенного крыши. Для этого применили множество локальных усилителей. Понятно, что салон лишился страпонтенов – раскладных сидений второго ряда (за ненадобностью). Его оборудовали поручнем, облегчающим езду стоя, а также микрофонной стойкой, которая крепилась к спинке правого переднего сиденья.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Любопытно, что вместо часов появился специально заказанный на заводе в Вязниках тахометр тех же габаритов: он позволял точнее выдерживать малую скорость парадного перемещения при переводе автоматической коробки в режим Т (не выше 2-й передачи). Градуировки от 1 до 5 для низкооборотного мотора вполне хватало.

За Рулем

Еще одной изюминкой этой Чайки был впервые примененный заводом электрический бензонасос.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию Москвич повышенной проходимости?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

  • Полная история легендарного ГАЗ-69 тут.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: из архива автора

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0