Делаем потише: хотя бы один источник шума в авто можно «загасить»
Если в интернете или в YouTube набрать «гремят суппорты», то создается впечатление, что гремят они у всех.
У себя на машине решил эту проблему так: взял не очень жесткую пружину и разрезал её пополам.
Один конец пружины при помощи крючка из стальной проволоки зацепил за скобу суппорта, а другой конец, с небольшой натяжкой, двумя пластиковыми хомутами – за кронштейн суппорта, как на фото.
Такая система не мешает работе тормозов в штатном режиме. Езжу так с августа прошлого года, всё в порядке, ничего не гремит.
Ф. Галеев, Республика Башкортостан
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Фото: Ф. Галеев
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