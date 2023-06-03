Делаем потише: хотя бы один источник шума в авто можно «загасить»

Оригинальное решение придумал читатель «За рулем».

Если в интернете или в YouTube набрать «гремят суппорты», то создается впечатление, что гремят они у всех.

У себя на машине решил эту проблему так: взял не очень жесткую пружину и разрезал её пополам.

Один конец пружины при помощи крючка из стальной проволоки зацепил за скобу суппорта, а другой конец, с небольшой натяжкой, двумя пластиковыми хомутами – за кронштейн суппорта, как на фото.

Такая система не мешает работе тормозов в штатном режиме. Езжу так с августа прошлого года, всё в порядке, ничего не гремит.

Ф. Галеев, Республика Башкортостан

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Фото: Ф. Галеев