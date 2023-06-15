Поддержка для ЭБУ: с ней он прослужит дольше
На Chevrolet Cobalt последних годов выпуска электронный блок управления (ЭБУ) совсем не зафиксирован на кронштейне: его можно вынуть, просто потянув вверх. Такая подвижность вредна для контактов, да и начинка от вибраций целее не станет.
Проблема легко решается отгибанием стального лепестка кронштейна крепления. После этого ЭБУ плотно защелкивается, как и было, скорее всего, задумано.
Д. Латий, г. Оренбург
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Фото: Д. Латий
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.