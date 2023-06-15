Поддержка для ЭБУ: с ней он прослужит дольше

Да и сбоев в работе электроники будет меньше.

На Chevrolet Cobalt последних годов выпуска электронный блок управления (ЭБУ) совсем не зафиксирован на кронштейне: его можно вынуть, просто потянув вверх. Такая подвижность вредна для контактов, да и начинка от вибраций целее не станет.

Проблема легко решается отгибанием стального лепестка кронштейна крепления. После этого ЭБУ плотно защелкивается, как и было, скорее всего, задумано.

Д. Латий, г. Оренбург

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE.

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Фото: Д. Латий