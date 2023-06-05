Очень дешевый б/у кроссовер-иномарка: в чем подвох?

Скорее всего, его состояние будет далеким от идеала, а остаточный ресурс – невелик. Но и среди них есть модели, способные на долгую жизнь.

Цена определяется спросом: на старые машины с большими пробегами и изношенными агрегатами тоже есть покупатели. При этом и у самого дешевого товара на авторынке найдутся как плюсы, так и минусы.

На последних остановимся поподробнее.

Минус №1. Их придется чинить

В любом случае надо отказаться от мысли, что за 700 тысяч рублей реалистично отыскать свежий кроссовер-иномарку, который пару лет не потребует ремонта. Наверняка потребует.

Заводы давно перестали закладывать в главные агрегаты ресурс, превышающий 250 тысяч км. Для большинства моторов и коробок передач определен жизненный цикл в 180–250 тысяч км. Многие двигатели с алюминиевыми блоками официально не подлежат капремонту с расточкой цилиндров. Наши мастера готовы «капиталить» и их, но длительный эффект от такого ремонта сомнителен.

Вариаторы подчас и до 150 тысяч км не доживают. Гидроавтоматы к 200 тысячам (или раньше) требуют обстоятельной переборки. В некоторых случаях стоимость ремонта мотора или коробки так высока, что предпочтительнее замена контрактным агрегатом.

Но «контрактник» – кот в мешке, никаких гарантий долголетия. Хотя, например, наш «праворульный» Дальний Восток живет именно на «контрактниках», а к глубокому ремонту главных агрегатов прибегает нечасто. Но там особые условия: агрегаты исправно поступают из Японии, и они именно что контрактные. В европейской части страны всё иначе.

Минус №2. Ломаться будет многое

Конечно, машина в возрасте 12–15 лет сохраняет многие заложенные в нее достоинства. Никуда не исчезнут оснащение и параметры геометрической проходимости. Уровень комфорта – уже с поправкой на износ салона и актуальное состояние подвески.

Наивно полагать, что старая машина сохранит такую же надежность, как в возрасте до пяти-шести лет. Все компоненты автомобиля изнашиваются. После десяти лет обильно начинает барахлить электрика – приводы всего, генераторы, различные датчики. После 150 тысяч км Ниссаны и Фольксвагены почти догоняют российские автомобили по числу мелких поломок на единицу времени или пробега. А провести качественный ремонт сегодня не всегда возможно: треть запчастей – контрафакт.

Отдельная тема – «винтажные» кроссоверы от 20 лет и старше, в том числе премиальные. Маловероятно, что предыдущие хозяева такой машины использовали только оригинальные запчасти и фирменные методы ремонта. А пробег ни разу не скручивали. Скорее наоборот. Тут какие-либо общие советы дать сложно: каждый конкретный автомобиль надо оценивать отдельно.

И все-таки кроссовер?

В возрасте «после 12» размываются ценовые различия между механикой и автоматом, полным и передним приводом, бедной и богатой комплектацией, мотором 1.6 и 2.0. За ту же цену можно отыскать любую комбинацию. Пробег определенно будет немалый, и не факт, что продаваемая машина действительно «не требует ремонта», как это обещает продавец. Некоторые дефекты попытаются скрыть – обычная практика.

Рационально ли вообще покупать немолодой кроссовер-иномарку? Ведь клиренс Гранты даже побольше, чем у некоторых массовых кроссоверов, и багажник повместительнее – особенно у лифтбека. Недостаток комфорта компенсируется изобилием запчастей и недорогим содержанием.

Тем, кого эти доводы не убеждают, при выборе немолодого кроссовера полезно изучить его типовые слабые места. Определить самые жизнестойкие сочетания мотора и коробки передач, и четко обозначить – вот эту модификацию покупать лучше не надо.

Некоторые модели из тех, что за 700 тысяч рублей предлагают наиболее обильно, подробно представлены тут.