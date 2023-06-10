Не ищите в справочниках — 10 загадочных автобусов СССР

Эти машины не были массовыми, хотя и встречались на дорогах. Но как они назывались и какие заводы их выпускали – мало кто знает.

Культурные машины

Большинство таких автобусов красотой не блистало. Знатоки иногда насмешливо называют их барбухайки. Но свое дело они делали. Такие машины производили по всему Союзу, однако в прессе о них писали редко. Да и в отраслевые автомобильные справочники эти неказистые автобусы не попадали.

Причина проста: в отличие от огромных автомобильных заводов-гигантов, небольшие местные предприятия, производившие такие машины, министерству автопрома не подчинялись. А подчинялись, например, министерству культуры или даже министерству коммунального хозяйства.

Заводы этих министерств строили необходимые в провинции передвижные кинопроекторные установки для демонстрации фильмов в деревнях, гримерные для гастролирующих артистов, машины для киносъемок, мобильные бытовые мастерские по ремонту обуви и даже парикмахерские.

Кубань-Г1А1-02 из Краснодара.

Многие заводы расширялись и для снижения себестоимости продукции наращивали выпуск пассажирскими модификациями. Рейсовыми такие автобусы обычно не работали, а служили на различных предприятиях.

Так, краснодарский механический завод, позднее получивший имя «Автокубань», запустил производство в 1962 году. А к середине 1970-х нарастил ежегодный выпуск почти до 9000 автобусов.

Как и большинство подобных предприятий, краснодарцы использовали шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-52 с базами 3300 мм и 3700 мм и 6-цилиндровыми двигателями. Позднее автобус строили и на основе ГАЗ-53А с мотором V8. Горьковский завод выпускал автобусные шасси в больших количествах и поставлял их во все уголки СССР.

Кузова Кубаней, как и иных местных автобусов, поначалу делали с деревянными каркасами, обшитыми стальным листом. А уже позднее – цельнометаллическими.

Специальный автобус Чернигов.

Завод «Кинотехпром» в Чернигове тоже строил «культурные» автобусы. В основном – для кинематографистов. Но позднее, как и в Краснодаре, в Чернигове делали и обычные пассажирские машины.

Спасатели и военные

В Ворошиловграде (ранее и позднее – Луганске) наладили мелкосерийное производство специальных автобусов для горноспасательной службы. Эти машины иногда называли Горизонт (по имени завода, где их строили).

Официально же эта версия автобуса именовалась 53Г1. Из индекса ясно, что автомобиль базировался на шасси ГАЗ-53 и был оснащен двигателем V8 мощностью 120 л.с.

Как и другие некрупные заводы, Горизонт делал и обычные пассажирские машины. Но за пределами региона их практически не знали.

Автобус 53Г1 завода Горизонт.

Армейские авторемонтные заводы, существовавшие в разных уголках Союза, тоже производили автомобили для нужд вооруженных сил. В том числе и полноприводные.

Например, штабные и санитарные автобусы делал 172-й Центральный Авторемонтный завод в Воронеже. По-армейски суровый, угловатый кузов базировался на серийном шасси ГАЗ-66. Официально автобус назывался АПП-66.

Полноприводный армейский АПП-66.

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