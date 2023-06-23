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Не слишком дорогой и очень стильный автомобиль: сосчитали его болячки

Узнаваемый дизайн и солидный набор врожденных недомоганий – вы все еще хотите стать обладателем культовой британской модели?

За РулемНазвано надежное (и недорогое) семейное авто с пробегом

Разработчик – BMW. Выпускали в Великобритании во множестве модификаций: от атмосферной One до битурбо John Cooper Works GP, фактически пригодной для кольцевых гонок. Привод – только передний.

Помимо массового трехдверного хэтчбека (индекс R56), предлагали купе (в России почти отсутствует) и кабриолет (есть несколько десятков машин).

В 2010 году при рестайлинге большинство моторов заменили новыми. И родился первый кроссовер Mini, но это тема для отдельного рассказа.

За Рулем

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Достоинства

  • Кузов уверенно противостоит коррозии.
  • Хорошая управляемость, богатое оснащение.
Панель приборов ни с чем не перепутаешь (на фото – версия Cooper S «дорестайл»). Хвалят качественные и стойкие материалы салона. На «сверчки» жалоб нет.
Панель приборов ни с чем не перепутаешь (на фото – версия Cooper S «дорестайл»). Хвалят качественные и стойкие материалы салона. На «сверчки» жалоб нет.

Недостатки

  • Слишком сложные и капризные моторы.
  • Дорого в ремонте и обслуживании.
  • Просвет 130–140 мм, багажник 160 л.

Моторы

Применяли с десяток различных моторов, почти все из семейства Prince (EP6). Характеристики отличные, но по-настоящему надежных среди них нет. Основные причины тому: прямой впрыск и «уплывающий» из-за растяжения цепи ГРМ угол установки впускного распредвала, что стимулирует образование нагара.

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Базовым до рестайлинга был атмосферник 1.4 (95 л. с.) – у него быстрая закоксовка и масложор с малых пробегов, неудачный натяжитель цепи, хлипкая и сама цепь.

Двигатели Prince 1.6 (они же служат на многих Peugeot и Ситроенах) использовали в нескольких версиях: атмосферных (98, 120 л. с.) и наддувных (175, 211 л. с.). Набор проблем у них примерно тот же; ломкие фазорегуляторы, термостат и водяная помпа. К 100 тысячам км многие моторы побывали в ремонте по два-три раза. Так что всё семейство срочно и глубоко модернизировали, но сильно лучше не стало. После 2010 года атмосферник с индексом N16B16A (98, 122 л. с.) и наддувный N18B16 (184, 218 л. с.) сохранили всё те же недомогания, хотя проявляются они менее остро. Цепь ГРМ стала более живучей, водяная помпа – нет. У наддувных нередко выходит из строя еще и ТНВД.

Ресурс бензиновых двигателей не превышает 250–280 тысяч км, а ранние с трудом дотягивали до 220 тысяч.

Лучшим мотором из всей гаммы следует считать турбодизель 1.6, но, как назло, он в Россию почти не попадал. Из всего остального наиболее спокойный – пострестайлинговый 98‑сильный.

Коробка передач

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Механическая шестиступка (около 15% предложений на вторичке) страдает ранним износом дорогого двух­массового маховика – на отрезке 100–150 тысяч км. В остальном коробка беспроблемная и ходит дольше моторов.

Примерно то же можно сказать и о шестиступенчатых гидроавтоматах Aisin TF‑60SN или TF‑61SN, которые также способны на 250 тысяч км. Но с одной оговоркой – если не допускать перегрева. А перегревы здесь довольно частый случай, особенно с наддувными двигателями, так как выносной радиатор автомату не полагался. Замена теплообменника на Mini – распространенный ремонт, а установка внешнего ради­атора – востребованная доработка.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска жесткая, что отражается на ресурсе многих элементов. Стойки и втулки стабилизатора выдерживают не более 40 тысяч км, на 80 тысячах сдаются ступичные подшипники, шаровые и сайлентблоки рычагов. Рулевая система очень стойкая, но износ «рейки» ощутимо ускоряется, если стоят колеса большого диаметра (17 дюймов и более).
  • Недостаточно долговечны ШРУСы – при работе с наиболее мощными моторами их хватает на 100–120 тысяч км.
  • Множество нареканий к электрооборудованию: хандрят климатическая и медийная системы, приводы замков и стеклоподъемников (особенно зимой), закисают задние ­датчики парковки.
  • Не очень живуча трапеция стеклоочистителей.

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Euro NCAP: 2007: водитель/пассажир - пять звезд, ребенок - три звезды, пешеход - две звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Mini 1.6 (122 л. с.) АКП

Оптимальный выбор: Mini 1.6 (98 л. с.) АКП

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Фото: Mini

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За РулемЗиновьев Сергей
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