Эти автомобили в СССР не встречались на дорогах – зачем их делали?

А машины эти были удивительные, во многом передовые – взгляд конструкторов и дизайнеров в завтрашний день. Сегодня такие автомобили называют концепт-карами.

Первая Чайка

В 1958 году на главной выставке страны – ВДНХ показали необычный автомобиль. Его сделали студенты МВТУ, но по тщательности проработки конструкции и деталей он вполне соответствовал критериям концепт-каров.

Кстати, тогда такого термина не было. Не только у нас, но и в мире. В начале 1950-х в западной прессе выставочные шоу-стопперы называли «автомобилями мечты» (по-немецки — Traumauto, по-английски – dream car).

Двухместная машина МВТУ имела стилистически очень модный по тем временам кузов из стеклопластика на стальном каркасе, полностью независимые подвески из узлов и деталей Москвича-402. Мотоциклетный двигатель рабочим объемом 0,35 л и мощностью 11,5 л.с. по конструкции и показателям напоминал аналогичные западноевропейские модели тех лет.

Создатели нарекли машину Чайкой. Никакого отношения к горьковскому автомобилю, который тогда еще не выпускали, она не имела. Ее назвали Чайкой за поднимающиеся вверх двери.

МВТУ-Чайка, 1958 г.

По принципам Долматовского

Юрий Долматовский, известный советским автолюбителям нескольких поколений многочисленными и очень интересными статьями и книгами об автомобилях, был инженером, художником и неисправимым авангардистом-фантазером.

В 1950-х Долматовский активно участвовал в создании опытных автомобилей в НАМИ. Затем организовал инженерно-художественную группу во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ).

Именно там сделали удивительную авангардную машину по имени ВНИИТЭ-ПТ, то есть перспективное такси. В автомобиле воплотили главные идеи Долматовского: заднемоторная вагонная компоновка, благодаря которой внутреннее пространство можно было использовать максимально эффективно.

Кузов из стеклопластика располагался на пространственном стальном каркасе. Помимо водителя в салоне могли просторно усесться четверо пассажиров с багажом. Дверь салона с помощью электропривода открывал водитель.

Сзади поперечно установили 50-сильный, рабочим объемом 1,4 л, двигатель и четырехступенчатую коробку передач от Москвича-408. А радиатор системы охлаждения — спереди.

Масса пластикового ВНИИТЭ была на 300 кг меньше, чем у Волги. Соответственно, и расход топлива ниже. А максимальной скорости 90 км/ч городскому такси хватало с избытком.

Такси ВНИИТЭ-ПТ.

Машина была интересной и смелой фантазией. И времена еще были романтические. В 1964 году ВНИИТЭ-ПТ даже выпустили в пробную эксплуатацию в 1-й таксомоторный парк Москвы.

Советская пресса наперебой восторгалась машиной. Но ведь не только советская! Авангардный автомобиль попал в поле зрения авторитетного британского журнала Motor: «Вероятно, это самое современное такси в мире». И действительно, советский вэн не стыдно было выставить на любом международном автосалоне.

Появились даже планы серийного производства ВНИИТЭ-ПТ. Создатели машины прониклись оптимизмом. Хотя и они в душе, вероятно, понимали, что это – утопия. Ни одному советскому заводу сложный, плохо приспособленный к массовому производству автомобиль был не нужен. И вскоре о затее забыли.

Компактный ВНИИТЭ-Макси.

Следующим концептом Долматовского стал ВНИИТЭ-Макси.

Компактный заднемоторный вагончик 1967 года базировался на узлах Запорожца: был меньше, но вместительней. Машину отличали сдвижные двери и поворотные (для удобства посадки) передние сиденья. Кузов сделали стеклопластиковым, усиленным сталью.

Эту машинку тоже описывали в прессе, но уже без романтических идей серийного производства.

Продолжение – на следующей странице.