Эти автомобили в СССР не встречались на дорогах – зачем их делали?
Первая Чайка
В 1958 году на главной выставке страны – ВДНХ показали необычный автомобиль. Его сделали студенты МВТУ, но по тщательности проработки конструкции и деталей он вполне соответствовал критериям концепт-каров.
Кстати, тогда такого термина не было. Не только у нас, но и в мире. В начале 1950-х в западной прессе выставочные шоу-стопперы называли «автомобилями мечты» (по-немецки — Traumauto, по-английски – dream car).
Двухместная машина МВТУ имела стилистически очень модный по тем временам кузов из стеклопластика на стальном каркасе, полностью независимые подвески из узлов и деталей Москвича-402. Мотоциклетный двигатель рабочим объемом 0,35 л и мощностью 11,5 л.с. по конструкции и показателям напоминал аналогичные западноевропейские модели тех лет.
Создатели нарекли машину Чайкой. Никакого отношения к горьковскому автомобилю, который тогда еще не выпускали, она не имела. Ее назвали Чайкой за поднимающиеся вверх двери.
По принципам Долматовского
Юрий Долматовский, известный советским автолюбителям нескольких поколений многочисленными и очень интересными статьями и книгами об автомобилях, был инженером, художником и неисправимым авангардистом-фантазером.
В 1950-х Долматовский активно участвовал в создании опытных автомобилей в НАМИ. Затем организовал инженерно-художественную группу во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ).
Именно там сделали удивительную авангардную машину по имени ВНИИТЭ-ПТ, то есть перспективное такси. В автомобиле воплотили главные идеи Долматовского: заднемоторная вагонная компоновка, благодаря которой внутреннее пространство можно было использовать максимально эффективно.
Кузов из стеклопластика располагался на пространственном стальном каркасе. Помимо водителя в салоне могли просторно усесться четверо пассажиров с багажом. Дверь салона с помощью электропривода открывал водитель.
Сзади поперечно установили 50-сильный, рабочим объемом 1,4 л, двигатель и четырехступенчатую коробку передач от Москвича-408. А радиатор системы охлаждения — спереди.
Масса пластикового ВНИИТЭ была на 300 кг меньше, чем у Волги. Соответственно, и расход топлива ниже. А максимальной скорости 90 км/ч городскому такси хватало с избытком.
Машина была интересной и смелой фантазией. И времена еще были романтические. В 1964 году ВНИИТЭ-ПТ даже выпустили в пробную эксплуатацию в 1-й таксомоторный парк Москвы.
Советская пресса наперебой восторгалась машиной. Но ведь не только советская! Авангардный автомобиль попал в поле зрения авторитетного британского журнала Motor: «Вероятно, это самое современное такси в мире». И действительно, советский вэн не стыдно было выставить на любом международном автосалоне.
Появились даже планы серийного производства ВНИИТЭ-ПТ. Создатели машины прониклись оптимизмом. Хотя и они в душе, вероятно, понимали, что это – утопия. Ни одному советскому заводу сложный, плохо приспособленный к массовому производству автомобиль был не нужен. И вскоре о затее забыли.
Следующим концептом Долматовского стал ВНИИТЭ-Макси.
Компактный заднемоторный вагончик 1967 года базировался на узлах Запорожца: был меньше, но вместительней. Машину отличали сдвижные двери и поворотные (для удобства посадки) передние сиденья. Кузов сделали стеклопластиковым, усиленным сталью.
Эту машинку тоже описывали в прессе, но уже без романтических идей серийного производства.
Продолжение – на следующей странице.
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