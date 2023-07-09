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Очень нужная «Волна»: полвека в строю

Плавучая машина на шасси БАЗ‑135МБ за каких-то полчаса способна навести переправу длиной до 260 метров.

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Понтонно-мостовая машина (ПММ) Волна с алюминиевым корпусом появилась на свет в середине 70‑х годов на Крюковском вагоностроительном заводе.

В ее основе – сухопутное 300‑сильное шасси БАЗ‑135МБ, на котором смонтирована трехместная стеклопластиковая кабина от ЗИЛ‑135ЛМ с фильтровентиляционной установкой. Передвижение на воде обеспечивали два гребных винта, расположенные в подъемных кольцевых насадках с водяными рулями.

На плоской палубе-платформе размещались две пары уложенных друг на друга понтонов и четыре подъемные платформы. На плаву машина превращалась в однозвенный паром с полезной нагрузкой 42 тонны. Примерно за полчаса с небольшим таким образом создавались переправы длиной до 260 метров.

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Скорость машины на суше – около 60 км/ч, на воде с грузом – 10 км/ч. Выпуск машин велся до середины 80‑х годов, но они используются и сегодня.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: Крюковский вагоностроительный завод

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За РулемКолодочкин Михаил
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