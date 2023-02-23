Как военные саперы наводят переправы через водные преграды: техника СВО

Быстрое возведение эффективных переправ востребовано и в мирной жизни — при каких-либо чрезвычайных ситуациях. А в военном деле — тем более.

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Эволюцию российских понтонных парков военные историки прослеживают со времен Дмитрия Донского — по пути на Куликово поле его войско преодолело Дон по наплавным мостам.

Методы и способы преодоления рек с тех пор непрестанно совершенствуются.

Сегодня наши инженерные войска оснащены внушительным количеством разнообразных технических средств для переправы личного состава и практически любой колесной и тяжелой техники.

Понтонный парк ПП‑2005 М — самое передовое средство для наведения переправ, поступил на службу в 2018 году. Позволяет переправлять войсковую технику всей существующей номенклатуры, в том числе ракетные комплексы и трейлеры с танками. Комплект парка перевозится на понтонных четырехосных автомобилях КFVАЗ‑63501, оборудованных двухбарабанной лебедкой с увеличенным тяговым усилием. Выходом автомобилей к реке и их разгрузкой руководят командиры подразделений. Вначале спускаются на воду катера, затем разгружаются звенья. Для выгрузки одного звена требуется участок берега 10–12 м, расчет на звено — два понтонера и водитель. В комплект ПП‑2005 М входят речные и береговые звенья, моторные звенья, буксирно-моторные катера БМК-МТ и БМК-МО, выстилки и вспомогательные комплекты, из которых в короткий срок можно собрать мост-ленту или паромную переправу через реки и озера. Это другой способ переправы, более оперативный — с помощью паромно-мостовых машин ПММ‑2 М. Паром состоит из гусеничного плавающего транспортера с водонепроницаемым корпусом палубной конструкции и двух дополнительных понтонов с аппарелями, стыковочными устройствами и проезжими частями. Скорость движения с грузом — до 10,71 км/ч, без груза — до 12,6 км/ч. Грузоподъемность — 42,5 т. Из нескольких ПММ‑2 М собирают паромы повышенной грузоподъемности: из двух — 85 т, из трех — 127,5 т, в зависимости от поставленной задачи.

Переправочные средства подразделяются на две большие группы: переправочно-десантные средства и понтонные парки.

В первую входят мобильные средства передвижения — гусеничные плавающие транспортеры, паромы, десантные лодки. Они обеспечивают, как правило, быструю переброску передовых подразделений. Но также и участвуют в постройке и обслуживании стационарных переправ.

Речное звено понтонного парка ПП‑2005 М выполнено с поворотным обтекателем, расположенным на крайнем понтоне звена, что позволяет собирать мосты и паромы полуторной и двойной ширины с увеличенной грузоподъемностью и повышенной устойчивостью при течении воды. Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Применим при скорости течения до 3 м/с и волнении до 3 баллов. Ширина проезжей части составляет почти 14 метров. Время наводки моста — до 1 часа. Из звеньев, входящих в состав понтонного парка ПП‑2005 М, можно оборудовать автономные паромы грузоподъемностью до 720 тонн. В конце 90‑х годов разработан и прошел государственные испытания переправочно-десантный паром ПДП. Плавающая складная конструкция из среднего и двух откидных понтонов, перевозимая по суше на гусеничном транспортере. Выгрузка парома на воду осуществляется самоскатыванием. Время готовности парома к переправе — до 6 минут, грузоподъемность — 60 т, максимальная скорость на воде с грузом — 10 км/ч. Важное боевое преимущество — прибрежное мелководье ему не мешает. Обеспечена возможность стыковки ПДП со звеньями наплавных мостов и паромов.

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Понтонные парки позволяют возводить наплавные мосты и собирать паромы — в зависимости от того, что ­требуется для выполнения конкретной боевой задачи.

А эволюция продолжается. Основные направления современных разработок переправочных средств — снижение их массы, увеличение грузоподъемности, автоматизация процессов. Пробуют применять легкие сплавы и композитные материалы.

Средства, стоящие на вооружении инженерных подразделений, позволяют строить переправы свыше километра длиной. Вся военная техника унифицирована и приспособлена к взаимодействию в разных сочетаниях. Создают ее на десятилетия, и новые компоненты обычно разрабатывают так, чтобы они без доработок сочетались с более старыми версиями. В ситуации, когда что-то вышло из строя, всегда можно собрать боеспособную конструкцию из того смешанного набора, что есть в распоряжении. Плюс высокая ремонтопригодность в полевых условиях. Переправочно-десантные подразделения организуют переправы на плавающих транспортерах ПТС‑2 (на фото) и ПТС‑4. ПТС‑2 изначально разработан с применением узлов танка Т‑64, в дальнейшем модернизировался. Мощность двигателя 710 л. с., грузоподъемность на воде — 12 т. Может перевозить 75 человек личного состава или легкий БТР. ПТС‑2 оснащен системой защиты расчета от отравляющих и боевых радиоактивных веществ, оборудованием для самоокапывания, радиостанцией, танковым переговорным устройством, прибором ночного видения и пулеметом калибра 7,62. ПТС‑4 — современная машина, вышла в свет десять лет назад, более тяжелая и мощная (840 л. с.). У нее выше грузоподъемность — 12 т на суше и 18 т на воде.

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Меньшая масса упрощает доставку и монтаж, высокая грузоподъемность повышает пропускную способность, автоматизация ускоряет наведение переправы — всё для скорости.

Знаменитую суворовскую ­формулу победы «Глазомер, быстрота, натиск!» никто не отменял.

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