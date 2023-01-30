Боевых роботов отправят в войска больше, чем планировали — журнал За рулем

Боевых роботов отправят в войска больше, чем планировали

О поставках «Маркеров» сообщил Дмитрий Рогозин.

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Как рассказал глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram—канале, началась отгрузка в зону СВО боевых роботов «Маркер».

«Исполнительный директор магнитогорской „Андроидной техники“ Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырех беспилотных „Маркеров“. Встречаем», — написал он.

Ранее планировалось отправить в зону СВО три робота в двух версиях. Теперь войска получат четырех роботов.

Боевых роботов отправят в войска больше, чем планировали

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«Маркеры» могут быть как на колесном, так и на гусеничном ходу и оснащаться самыми разными системами и вооружениями. Система распознавания целей «Маркеров» основана на нейросети, которая справляется с задачей быстрее и лучше человека. В ее каталоги загружены изображения самой разной техники, и робот может уничтожать ее в автономном режиме, без команд оператора.

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Также робот показал высокую точность уничтожения целей — даже летящих на большой скорости объектов. Его стрелковый комплекс может вращаться вокруг своей оси со скоростью до 350 градусов в секунду.

«Маркер» был разработан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. Его оснащают противотанковыми ракетами, автоматическими станковыми гранатометами, пулеметами и другим вооружением. Также он может нести беспилотные летательные аппараты и медицинское снаряжение.

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Фото: Telegram—канал Дмитрия Рогозина

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