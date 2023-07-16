Нелегкая судьба ЗИС-110А: из лимузина в «санитарки»

Такие машины работали в основном в крупных городах страны.

Автомобиль ЗИС‑110 изначально создавался для самого-самого «верха» в руководящих структурах страны. Однако это не мешало ему спускаться «с небес на землю», меняя свой имидж.

Именно так работал послевоенный ЗИС‑110А, фактически преобразованный в «скорую помощь».

Названия менялись – от «неотложной» до «скорой», но суть оставалась.

Машина обрела сигнальный фонарь с красным крестом на крыше, медицинскую окраску (бежевую или светло-серую), и, самое главное, измененную заднюю часть кузова, позволявшую загружать носилки с пациентом.

Доступ к запаске – через отдельную крышку над задним бампером.

Такие машины работали в основном в крупных городах страны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию Москвич повышенной проходимости?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Куда попадали списанные лимузины, смотрите тут — кадры редкие!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото: из архива «За рулем»