#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простейший тест на знание ПДД – но 70% (почему-то) отвечают неверноПростейший тест на знание ПДД – но 70% (почему-то) отвечают неверно
Ситуация, в которую наверняка попадал каждый...
Топ-5 самых доступных автомобилей июняТоп-5 самых доступных автомобилей июня
Продажи июня 2023 г. выросли на 88,3% или на 24...
Из Гранты сделали седельный тягачИз Гранты сделали седельный тягач
Необычный грузовик представила rомпания...

Угадаете машину по салону? Нет, не Лада!

И это не единичный экземпляр, а модель, которая выпускалась в России много лет.

За РулемВнутрь не полезу! Чем плох французский танк AMX-10RC

В 1990-е годы и в начале 2000-х предпринималось множество попыток улучшить серийные отечественные модели и выпускались особые версии машин. Занимались этим и сами заводы, и многочисленные тюнинговые фирмы.

Особое внимание уделялось полноприводным версиям. Советский автопром выпускал всего несколько моделей с полным приводом – ЛуАЗы, УАЗы и Ниву. Ввозимые в страну японские, европейские и американские полноприводники стоили очень дорого.

Так, вслед за спросом появилась и эта версия машины, которой эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников посвятил статью в новом выпуске журнала.

За Рулем

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Это полноприводный ИЖ-2126-60. Выпускала его ижевская фирма «Норма-Авто», а потом и сам завод.

За Рулем

За РулемСкучали? Новое поколение Haval H5

Под ижевским кузовом прячутся узлы и агрегаты Нивы и других автомобилей ВАЗ.

Поэтому-то рулевое колесо – вазовское, от «десятки», с надписью «Лада». Панель приборов тоже от Лады.

Но, несмотря на все детали машин из Тольятти, это ИЖ-2126, носивший также красивые названия «Орбита» и «Ода».

Узнать больше о полноприводном ИЖе вы можете в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
  • Как сегодня купить новый Renault? Бренд возвращается на рынок страны, поставка машин и запчастей из которой на наш рынок не запрещена.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Доля чудес», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0