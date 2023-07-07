Угадаете машину по салону? Нет, не Лада!

И это не единичный экземпляр, а модель, которая выпускалась в России много лет.

В 1990-е годы и в начале 2000-х предпринималось множество попыток улучшить серийные отечественные модели и выпускались особые версии машин. Занимались этим и сами заводы, и многочисленные тюнинговые фирмы.

Особое внимание уделялось полноприводным версиям. Советский автопром выпускал всего несколько моделей с полным приводом – ЛуАЗы, УАЗы и Ниву. Ввозимые в страну японские, европейские и американские полноприводники стоили очень дорого.

Так, вслед за спросом появилась и эта версия машины, которой эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников посвятил статью в новом выпуске журнала.

Это полноприводный ИЖ-2126-60. Выпускала его ижевская фирма «Норма-Авто», а потом и сам завод.

Под ижевским кузовом прячутся узлы и агрегаты Нивы и других автомобилей ВАЗ.

Поэтому-то рулевое колесо – вазовское, от «десятки», с надписью «Лада». Панель приборов тоже от Лады.

Но, несмотря на все детали машин из Тольятти, это ИЖ-2126, носивший также красивые названия «Орбита» и «Ода».

Узнать больше о полноприводном ИЖе вы можете в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Как сегодня купить новый Renault? Бренд возвращается на рынок страны, поставка машин и запчастей из которой на наш рынок не запрещена.

«За рулем» можно читать и в Viber

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Доля чудес», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.