Крутой вездеход из Белоруссии и замена Вольво и Мерседесам

Среди экспонатов московской выставки строительной техники и технологий (СТТ) встречались очень необычные автомобили.

МАЗ-МАН удивил брутальным вездеходом. При длине 4,6 м он готов везти 2,8 т, а при движении по грунту способен брать на борт 1,4 т. На втором ряду могут расположиться четверо пассажиров, еще для двоих есть стульчики вдоль бортов багажного отсека. Клиренс – 700 мм. Машина умеет плавать: с гребным винтом и без него, самостоятельно или с надувными понтонами для увеличения грузоподъемности.

Агрегаты предполагаются самые разные: дизели объемом 2–2,3 л, обычная или пневматическая подвеска, механическая или автоматическая коробка. Предусмотрены два топливных бака суммарным объемом 330 л. Привод постоянный полный.

МАЗ привез в Москву уже не первую итерацию электрогрузовика 4381 ЕЕ. Шасси и кабина серийные. Все компоненты электрической силовой установки, как уверяют, белорусские – производства как самого МАЗа, так и других заводов. Кроме, разумеется, китайских ячеек тяговой батареи. Оригинальная передняя маска, которой «зеленый» грузовик должен отличаться от дизельных собратьев, и выглядит, и изготовлена из рук вон плохо.

Из уст представителей завода звучит, что этот экземпляр может проезжать до 200 км. Стоит задача довести автономность до 300 км, о чем просят потенциальные заказчики. И тут же на фирменной табличке около машины: запас хода – до 100 км. Расхождение идет из-за разной возможной емкости батарей. Если поставить больше, чем базовые 126 кВт·ч, то и грузоподъемность с заявленных 5,2 т упадет на сотни килограммов.

Тягач Dongfeng Galaxy стал самым эффектным участником выставки.

Оцените дизайн передней части: не хуже, чем у модных легковушек. В кабину ведут четыре ступени вместо традиционных трех. А там – модерновая приборная панель с фоновой подсветкой и широченный спальник.

Агрегаты у модели «породистые»: двигатель Cummins и автомат ZF.

Sitrak, видимо, вдохновился лидерством на российском рынке и выкатил все грузовики в исполнении «цыганский барон» с золотыми шильдиками и эмблемами.

А этот тягач – еще и со светлой отделкой внутри.

Foton в такой раскраске неприкрыто метит в московский парк принудительной эвакуации. Пока неизвестно, действительно ли он может получить в нем место. За последние полтора года никаких новых моделей в дополнение к старым МАНам и Мерседесам среди ­«зеленых крокодилов» не замечено.

Копия верна?

За четыре месяца этого года продажи новых грузовиков в России выросли на 40%. Лицензионная китайская копия МАНа под именем Sitrak C7H буквально взорвала рынок. Она все четыре месяца лидирует в модельном зачете с огромным отрывом от конкурентов и заполонила дороги как минимум центрального региона. Поэтому есть шансы, что перевозчикам «зайдут» и другие официальные подражатели:

Dayun с кабиной Volvo FM. Причем конкретно эта машина – в метановом исполнении.

Dayun с кабиной Volvo FH последнего поколения. Агрегаты под ней китайские: 460‑сильный мотор Weichai и 16‑ступенчатая механика Fast Gear.

Beiben с кабиной Mercedes-Benz Actros.