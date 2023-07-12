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Назван надежный кроссовер за 1 млн рублей

Но есть только одна проблемка: вариатор, степень износа которого очень сложно проверить.

Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера

Популярные на вторичном рынке модели хороши тем, что из-за обилия предложений есть возможность выбрать вариант в любой комплектации и даже желаемого цвета.

Например, желая купить редкую Alfa Romeo, вы будете ограничены даже в двигателях и коробках, не говоря уже о комплектации и цвете. Подбирая же популярную модель массового бренда, с подобными проблемами сталкиваться не придется.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев сделал подборку популярных кроссоверов, которых на вторичном рынке очень и очень много, выделив среди них Nissan Qashqai. Также Сергей рассказал, на что следует обратить внимание при подборе варианта.

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Кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения, которое появилось в 2014 году, продаются сегодня по цене от 1 млн рублей. Это версии с наддувным мотором 1.2 и механикой, что даже хорошо. Кроссоверы первого поколения дешевле, но не намного – их продают по цене 850-900 тысяч рублей.

Классического автомата у кроссовера нет: либо вариатор Jatco, либо механика (только восьмая часть от представленных на рынке). Треть машин в возрасте 8-10 лет имеют пробег менее 100 тысяч км.

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Чаще всего Кашкаи обитают в городах с их пробками, которые очень быстро изнашивают вариатор. Ремонт агрегата может потребоваться уже при пробеге 60-100 тысяч км. Но есть слухи, что у бережного водителя вариатор может пройти и 300 тысяч км, прежде чем потребуется ремонт. Но это «мягко говоря, плохо проверенная информация», предупреждает Сергей Зиновьев.

Проблема вариатора также в том, что установить степень износа его элементов без углубленной диагностики невозможно. То есть это покупка «кота в мешке», и малый пробег – не гарантия того, что в ближайшее время вам не понадобится ремонтировать агрегат.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

— При таком раскладе самым безобидным видится вариант с атмосферными 1.6 (114 л.с.) или 2.0 (141 л.с.) и механической коробкой.

Наддувный 1.2 наделен всеми типовыми свойствами аналогичных агрегатов: нагар на кольцах и клапанах, масложор, хлипкая цепь ГРМ, скромный ресурс – около 200 тысяч км.

Дизели 1.5 (110 л.с.) и 1.6 (130 л.с.) чрезвычайно редки – с МКП дружит только младший.

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Фото: Nissan и «За рулем»

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+8