#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
5 самых массовых кроссоверов с пробегом – гид для покупателя5 самых массовых кроссоверов с пробегом – гид для покупателя
Десятилетняя Toyota RAV4 в два раза дороже...
Как производят блоки АБС для Лады (видео)Как производят блоки АБС для Лады (видео)
На заводе «Пегас» в Костроме запущено...
В России закончились BMW, Land Rover и VolvoВ России закончились BMW, Land Rover и Volvo
Запасы BMW, Land Rover и Volvo, которые ранее...

Новый Hyundai Santa Fe – названа дата премьеры

Есть все шансы, что на дорогах пятое поколение популярного кроссовера появится совсем скоро.

За РулемDuster стал похож на хэтчбек – новые фото

В январе Hyundai забъявил, что новый Santa Fe будет представлен в 2023 году, но не уточнил, когда именно. Теперь стало известно, что модель пятого поколения мы увидим этим летом. Более точная дата не уточняется.

Как показывают шпионские снимки, Santa Fe будет совершенно другим. Кроссовер станет значительно больше и получит угловатый дизайн. Тестовые автомобили оснащались массивными рейлингами на крыше и Н-образными дневными ходовыми огнями, которые одновременно являются и поворотниками. Задние же указатели поворота установлены необычно низко, по бокам номерного знака на бампере.

За Рулем

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Были и шпионские снимки салона кроссовера, где тоже все изменилось до неузнаваемости. Автомобиль получит сверхширокий экран за счет объединения панели приборов с тачскрином информационно-развлекательной системы, сохранив при этом несколько кнопок на центральной консоли.

За Рулем

За РулемToyota показала новый Land Cruiser

Рычаг переключения передач перемещен на рулевую колонку (на его торце буква «Р»), что освободило немало места между передними креслами. Также есть подрулевые лепестки.

Родственная модель Kia Sorento также изменится в ближайшем будущем, Но это будет лишь обновление, а не модель следующего поколения.

Фото: Motor1.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .

+13