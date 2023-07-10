Новый Hyundai Santa Fe – названа дата премьеры
В январе Hyundai забъявил, что новый Santa Fe будет представлен в 2023 году, но не уточнил, когда именно. Теперь стало известно, что модель пятого поколения мы увидим этим летом. Более точная дата не уточняется.
Как показывают шпионские снимки, Santa Fe будет совершенно другим. Кроссовер станет значительно больше и получит угловатый дизайн. Тестовые автомобили оснащались массивными рейлингами на крыше и Н-образными дневными ходовыми огнями, которые одновременно являются и поворотниками. Задние же указатели поворота установлены необычно низко, по бокам номерного знака на бампере.
Были и шпионские снимки салона кроссовера, где тоже все изменилось до неузнаваемости. Автомобиль получит сверхширокий экран за счет объединения панели приборов с тачскрином информационно-развлекательной системы, сохранив при этом несколько кнопок на центральной консоли.
Рычаг переключения передач перемещен на рулевую колонку (на его торце буква «Р»), что освободило немало места между передними креслами. Также есть подрулевые лепестки.
Родственная модель Kia Sorento также изменится в ближайшем будущем, Но это будет лишь обновление, а не модель следующего поколения.
- Этот салон Saab давно заброшен (видео). В нем насчитали 20 забытых на долгие годы автомобилей.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Motor1.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .