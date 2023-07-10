Новый Hyundai Santa Fe – названа дата премьеры

Есть все шансы, что на дорогах пятое поколение популярного кроссовера появится совсем скоро.

В январе Hyundai забъявил, что новый Santa Fe будет представлен в 2023 году, но не уточнил, когда именно. Теперь стало известно, что модель пятого поколения мы увидим этим летом. Более точная дата не уточняется.

Как показывают шпионские снимки, Santa Fe будет совершенно другим. Кроссовер станет значительно больше и получит угловатый дизайн. Тестовые автомобили оснащались массивными рейлингами на крыше и Н-образными дневными ходовыми огнями, которые одновременно являются и поворотниками. Задние же указатели поворота установлены необычно низко, по бокам номерного знака на бампере.

Были и шпионские снимки салона кроссовера, где тоже все изменилось до неузнаваемости. Автомобиль получит сверхширокий экран за счет объединения панели приборов с тачскрином информационно-развлекательной системы, сохранив при этом несколько кнопок на центральной консоли.

Рычаг переключения передач перемещен на рулевую колонку (на его торце буква «Р»), что освободило немало места между передними креслами. Также есть подрулевые лепестки.

Родственная модель Kia Sorento также изменится в ближайшем будущем, Но это будет лишь обновление, а не модель следующего поколения.

Фото: Motor1.com