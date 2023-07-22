Смешивать 95-й с 92-м нельзя?! Наиглупейшие мифы про бензин, в которые мы верим

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин объяснил, каким топливом следует заправлять машину и что будет, если нарушить требования в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Миф №1. Наш бензин хуже импортного

Чаще всего российский бензин сравнивают с американским, и бытует мнение, что наше топливо хуже. Считается, что отечественный 95-й соответствует штатовскому 91-му. На самом деле это... правда, но утверждать, что наш бензин хуже, неправильно. Все дело в технологии измерения.

В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами. Примерные соотношения между российскими и американскими показателями такие:

АИ-92 = AKI 87

АИ-95 = AKI 91

АИ-98 = AKI 93

Если у вас американский автомобиль, в инструкции к которому рекомендуется использование 91-го бензина, то заправлять его нужно отечественным 95-м. И дело здесь совершенно не в разном качестве.

Миф №2. Улучшенный бензин – пустая трата денег

Не существует стандартов, согласно которым в бензине обязательно должны присутствовать моющие присадки. Также и в автомобильных инструкциях нет требований заправляться исключительно «улучшенным» бензином. В реальности же бензин с моющими присадками обладает рядом преимуществ для двигателей именно с распределенным впрыском. В процессе работы очищаются форсунки, впускные клапаны и стенки камеры сгорания.

Принцип действия моющих присадок заключается в покрытии содержащимися в их составе радикалами трущихся деталей двигателя. За счет этого удаляется нагар и снижается степень трения, незначительно возрастает мощность двигателя. В зависимости от производителя присадки могут служить для удаления нагара, повышения смазывающих свойств или антикоррозийной защиты. Эти факторы способствуют экономии топлива.

Миф №3. Нельзя смешивать АИ-95 с АИ-92

Среди автовладельцев бытует мнение, что если заправить машину одновременно 92-м и 95-м бензином, то в баке произойдет их расслоение, поскольку разнооктановые бензины обладают разной плотностью. Однако топливные стандарты указывают на обратное: плотность и октановое число не взаимосвязаны. Соответственно, и смешивать их можно без ущерба для двигателя.

Только имейте в виду, что это относится к качественному топливу, купленному на официальных АЗС.

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