Эта «десятка» ВАЗа вас удивит – самая быстрая в истории

Выпускался этот автомобиль серийно, но не все знали, где его купить.

Первый ВАЗ-2110 был показан в декабре 1991 года на одной из московских выставок. Через год с машиной познакомили президента России Бориса Ельцина.

Но тот автомобиль в значительной степени отличался от того, что в 1995 году поставили на конвейер.

Работы же над «десяткой» начались еще во второй половине 1970-х годов. Первый живой макет машины, напоминавшей какой-нибудь Opel, появился в 1983 году, и тогда были планы назвать модель ВАЗ-2112.

При такой волоките люди устали ждать, что автомобиль встанет на конвейер и поступит в продажу. Но он не только добрался до конвейера и заслужил народную любовь, но и получил второе поколение (условно) под названием Приора и множество модификаций.

Лада-1.6 ТМС с двигателем 130 л.с.

Самой редкой и быстрой из них была Лада-1,6 ТМС от компании «Торгмашсервис», рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Канунников.

«Десятки» оснащали и иностранными моторами, но эта прятала под капотом российский 1,6-литровый мотор, чем и ценна эта Лада.

Мощность двигателя 1.6 увеличили до 130 л.с. при 5700 об/мин. Крутящий же момент стал достигать 145 Нм при 4200 об/мин.

В результате седан смог разгонятся до 200 км/ч, а первую «сотню» набирал через 10,5 секунд после старта.

Это была одна из самых быстрых серийных «десяток» и самая быстрая с отечетственным двигателем.

Еще больше редких модификаций ВАЗовской "десятки" в нашем обзоре.

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Фото: из архива Сергея Канунникова