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Луноход Toyota – новые подробности

Топливо для себя вездеход будет добывать сам – из лунного грунта.

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Наработки Toyota в области технологии водородных топливных элементов могут позволить ей создать луноход, не требующий поставок топлива с Земли.

В качестве источника водорода может служить лед, наличие которого на Луне доказано. То есть, время миссий лунохода будет ограничиваться чем угодно, только не запасом топлива для двигателей или воздуха для экипажа.

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Япония участвует в программе NASA «Артемида» по возвращению человека на Луну. Во второй половине десятилетия на спутнике Земли должна появиться станция под названием Gateway («Врата»). И станции никак не обойтись без транспорта.

Поэтому Toyota с 2019 года сотрудничает с японским космическим агентством и разрабатывает Lunar Cruiser. Reuters сообщает, что луноход будет использовать водородные технологии, чтобы не иметь ограничений по топливу и запасу хода.

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Для электролиза воды, получаемой из лунного льда, будут использоваться солнечные батареи. Затем с помощью водорода, полученного в результате этой реакции, будет вырабатываться электричество для электродвигателей лунного вездехода. Этого запаса луноходу должно хватать на всю лунную ночь, которая длится 14 земных суток.

В NASA рассчитывают, что японское космическое агентство представит свой луноход до 2029 года.

Изображения: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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