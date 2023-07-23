Луноход Toyota – новые подробности

Топливо для себя вездеход будет добывать сам – из лунного грунта.

Наработки Toyota в области технологии водородных топливных элементов могут позволить ей создать луноход, не требующий поставок топлива с Земли.

В качестве источника водорода может служить лед, наличие которого на Луне доказано. То есть, время миссий лунохода будет ограничиваться чем угодно, только не запасом топлива для двигателей или воздуха для экипажа.

Япония участвует в программе NASA «Артемида» по возвращению человека на Луну. Во второй половине десятилетия на спутнике Земли должна появиться станция под названием Gateway («Врата»). И станции никак не обойтись без транспорта.

Поэтому Toyota с 2019 года сотрудничает с японским космическим агентством и разрабатывает Lunar Cruiser. Reuters сообщает, что луноход будет использовать водородные технологии, чтобы не иметь ограничений по топливу и запасу хода.

Для электролиза воды, получаемой из лунного льда, будут использоваться солнечные батареи. Затем с помощью водорода, полученного в результате этой реакции, будет вырабатываться электричество для электродвигателей лунного вездехода. Этого запаса луноходу должно хватать на всю лунную ночь, которая длится 14 земных суток.

В NASA рассчитывают, что японское космическое агентство представит свой луноход до 2029 года.

Изображения: Toyota