Просторный кроссовер не дороже 1,5 млн рублей: что с ним не так?

Большой, живучий, без особых затей – это хорошо. Но ломается Chevrolet Captiva чаще, чем хотелось бы.

Среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva первого поколения выпускали 12 лет (2006–2018). Провели три рестайлинга. В 2011 году обновили гамму силовых агрегатов. Официальные продажи у нас оборвались на втором рестайлинге в 2015 году.

Разработан южнокорейским филиалом GM, по шасси и агрегатам родственен кроссоверу Opel Antara. Для России с 2008 года собирали в Шушарах. Встречается также корейская сборка. Есть семиместная версия. Передний привод – единичные экземпляры.

Chevrolet Captiva I

Достоинства

Простор и комфорт, отличная эргономика.

Клиренс 200 мм, багажник 477 л.

Неплохо противостоит коррозии.

Недостатки

Непредсказуем ресурс многих комплектующих.

Простоватое оснащение с архаичными решениями.

В семиместном варианте багажник исчезает. А легкий демонтаж третьего ряда не предусмотрен – надо откручивать болты.

Моторы

До 2011 года официально продавали только бензиновые версии с моторами 2.4 (136 л. с.) и V6 3.2 (230 л. с.).

Топовый двигатель Z32SE особых симпатий не снискал: не запускается (или глохнет!) в мороз, перегревается в жару (залегают кольца, жор масла), привод ГРМ с тремя цепями сдается в интервале 50–80 тысяч км, высокий расход топлива. Замена свечей – сложный квест. Еще и тянет не лучшим образом. Ресурс не выше 300 тысяч км.

К младшему мотору Z24SED с чугунным блоком претензий мало: подтекают сальники, ремень ГРМ не всегда держит обещанные 120 тысяч км. На АИ‑92 реагирует скверно, желателен 95‑й бензин. Ходит свыше 400 тысяч км.

В 2011 году на смену пришли моторы 2.4 (167 л. с.) и V6 3.0 (249 л. с.) с индексами A24XE и A30XH. Оба живут около 300 тысяч км. Также атмосферные, но более сложные и дорогие в содержании. Из них предпочтительнее младший, поскольку трехлитровый оснащен прямым впрыском, что добавляет к перечню недугов еще пару строк. Впрочем, 2.4 с распределенным впрыском тоже склонен к масложору. За состоянием цепи ГРМ надо следить у обоих – ресурс ее нестабилен.

Почти треть Каптив на вторичке – с дизелями. На ранних встречается чугунный дизель Z20 2.0 (150 л. с.), довольно живучий, но с неудачным сажевым фильтром и хилым ремнем ГРМ. Официально же продавали машины с дизелем Z22D1 2.2 (184 л. с.). Все положенные дизелю капризы налицо: подклинивающие форсунки, тянущаяся цепь, засоряющийся клапан EGR, бурная реакция на плохую солярку. Тем не менее, по современным меркам вполне надежен, лишь требует обильного ухода.

Коробка передач

МКП – двух типов. На ранних машинах работает коробка D33 с не особо стойкими синхронизаторами. С 2011 года у всех шестиступка F40, образцовая по надежности и ресурсу.

Автоматы также есть «ранние» и «поздние».

Первые Каптивы оснащали японским автоматом Aisin AW55–50SN – никаких особенных проблем и ресурс 300 тысяч км. После 2011 года эту коробку сменил «джиэмовский» 6T40/45, который довели до ума только к 2014‑му, а до того нередко на малых пробегах разрушались пружинное или стопорное кольцо, убивая гидроблок, соленоиды, дифференциал и прочее.

Эксплуатационные болячки

Стойки стабилизатора и нижние втулки задних амортизаторов – расходники. Остальные элементы подвески служат долго. А вот рулевое управление хлипкое – к 100–120 тысячам км развиваются стуки и течи, сдаются тяги, наконечники и крестовина вала.

Кузову недостает жесткости, при перекосах иногда невозможно закрыть заднюю дверь.

Слабые места в электрике: моторчики печки и заслонок климатической системы, концевой выключатель дворников, беспричинно возбуждается штатная сигнализация. Быстро закисают многие контакты – в том числе на клеммах генератора и плате блока управления.

Euro NCAP: 2011 – пять звезд. Водитель/пассажир – 88%, ребенок – 82%, пешеход – 48%, системы безопасности – 71%

Самое массовое предложение на вторичке: Captiva 2.4 АКП

Оптимальный выбор: Captiva 2.4 МКП или АКП

За те же деньги: Kia Sportage, Nissan X-Trail, Opel Antara, VW Tiguan

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Фото: Chevrolet