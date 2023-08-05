Мотор внезапно завибрировал? Вот что надо проверить
Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 222 000 км
После очередной замены ремня ГРМ при пробеге около 200 тысяч км у дизеля на холостых оборотах появилась вибрация – и даже пошла по кузову. Неужели что-то неправильно собрал?
Диагностика показала, что вышла из строя правая опора двигателя (она гидравлическая), требуется ее замена, а момент проявления неисправности просто совпал с работами по ремню.
В продаже – большой выбор опор стоимостью от 1,8 до 10 тысяч рублей, как гидравлических, так и обычных, которые тоже допускаются к установке. Выбрал не самую дешевую, но и не гидравлическую – бренда Patron за 3,5 тысячи рублей. Установка заняла не более часа, никаких сложностей в ней нет. Вибрация пропала.
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).