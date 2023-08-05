Мотор внезапно завибрировал? Вот что надо проверить

Volkswagen Caddy 2013 года с пробегом свыше 220 тыс. км еще вполне бодр, но возраст уже дает о себе знать.

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 222 000 км

После очередной замены ремня ГРМ при пробеге около 200 тысяч км у дизеля на холостых оборотах появилась вибрация – и даже пошла по кузову. Неужели что-то неправильно собрал?

Диагностика показала, что вышла из строя правая опора двигателя (она гидравлическая), требуется ее замена, а момент проявления неисправности просто совпал с работами по ремню.

В продаже – большой выбор опор стоимостью от 1,8 до 10 тысяч рублей, как гидравлических, так и обычных, которые тоже допускаются к установке. Выбрал не самую дешевую, но и не гидравлическую – бренда Patron за 3,5 тысячи рублей. Установка заняла не более часа, никаких сложностей в ней нет. Вибрация пропала.

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Еще одна проблема немолодого Кэдди и ее решение тут.