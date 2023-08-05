Мы вам покажем! Как «За рулем» автоэкспорт возрождал

Новая Лада Веста, едва встав на конвейер, оказалась в Западной Европе. Вывезли ее сотрудники «За рулем» без санкции АВТОВАЗа.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Все по плану

Первая Лада-Веста в Париже. Весна 2016 года.

Старт продаж в 2015-м Лады Весты совпал с серьезными планами руководства завода выйти с этой моделью на западноевропейские рынки. Точнее даже не выйти, а вернуться. Ведь в 1970-80-х марка Lada была хорошо известна на Западе. А продажи в некоторых странах доходили до десятков тысяч автомобилей в год.

Одним из самых успешных рынков для наших машин была Франция, где Lada по продажам занимала в середине 1980-х седьмое место, опережая некоторые уважаемые европейские и японские марки.

Мы решили опередить АВТОВАЗ и показать новый отечественный автомобиль рядовым западным покупателям и специалистам – журналистам-испытателям дружественного нам французского журнала L’Automobile.

Весной 2016-го, вооружившись фото- и видеоаппаратурой, мы выехали на только что купленной в редакцию Весте в сторону Парижа.

В центре внимания

Интерес к машине во всех пяти странах, через которые мы проехали, был большой (и даже очень большой). Едва на второй день путешествия мы остановились для съемки в Польше, к нам тут же подошел бывший владелец ВАЗ-2105. Он тепло вспоминал «пятерку» своей молодости и с интересом осматривал новенькую Весту. Особенно ему понравился дизайн — и кузова, и салона.

Такое отношение к стилистике Весты стало лейтмотивом всего нашего путешествия. Нередко приходилось слышать: «Никогда не подумал бы, что это Лада!»

Повышенный интерес вызывало и то, что в нашей машине две педали. Особенно это нравилось девушкам. Но спецы, узнав, что на нашей Весте роботизированная коробка с одним сцеплением, скептически морщились.

И были правы. Конструкция – далеко не самая совершенная. В чем мы тоже очередной раз убедились. На шоссе претензий к коробке не было. Но в тесных городах, особенно со сложным рельефом: частыми крутыми подъемами и спусками – ездить неудобно. И сцепление временами пованивало.

Российская Веста во французской столице.

Немецкие инженеры, которым мы по дороге тоже показывали машину, высказали мнение, что автомобилю такого класса ни робот, ни даже более совершенный и дорогой автомат не нужны. Вполне хватит обычной механической коробки. Ту же мысль повторяли и другие европейцы. Скажем, во Франции большинство машин продают именно с механикой.

Однако европейцы (особенно немцы) говорили, что машине просто необходим кузов универсал. Ведь только с ним можно рассчитывать на европейское признание. Седаны в этом классе в Западной Европе совсем не популярны.

На французском полигоне

Наши коллеги – французские журналисты проводили испытания Лады на автодроме Линас-Монлери. Старейшая во Франции гоночная трасса, созданная еще в 1924 году, со временем стала испытательным полигоном, на котором работает сертификационная организация UTAC. Именно здесь сертифицировали и все советские автомобили, в том числе далекого предка Весты – первую Ладу, модели ВАЗ-2101.

На этом полигоне и провели инструментальные замеры последней отечественной новинки. Лада Веста показала неплохие результаты. Машина выдала максимальную скорость 175 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 13,9 с признали нормальным, с учетом конструкции коробки передач.

А вот тормозной путь со 100 км/ч – 43 м – французы назвали лишь приемлемым. В нормы машина уложилась, но по опыту испытателей (да и нашему тоже!) такой результат – далеко не лучший в классе.

Лада Веста на полигоне Линас-Монлери.

Французы отнеслись к российской новинке с симпатией, но без лести. Им очень понравился дизайн, впечатлили комфортная подвеска и просторный багажник.

По совокупности ездовых качеств Весту назвали серьезным, но далеко не доминирующим конкурентом Renault Logan. Но в том, что такая Лада имеет перспективы на французском рынке (разумеется, с нормальной дилерской и сервисной сетями), французские автожурналисты были уверены.

Тормозные испытания Лады проводили эксперты журнала L’Automobile.

Сколько стоит?

В пригороде Парижа мы заехали к одному из французских продавцов Лад Даниэлю Урле. Еще его отец в 1976 году начал работать с советскими автомобилями. Даниэль утверждал, что и сейчас (в 2016-м) готов торговать Ладами, но завод не дает ему машин.

Поэтому фирма полностью переключилась на обслуживание и ремонт разных автомобилей. В том числе и наших, в основном достаточно популярных во Франции Нив.

Даниэль долго и придирчиво изучал новую машину, прокатился на ней. Главным недостатком назвал роботизированную коробку передач. Тем не менее, заявил, что готов хоть завтра начать продажи Весты за 9999 евро. Опытный дилер Лады был уверен, что за такие деньги машина найдет во Франции покупателей.

Наша Веста в гостях у одного из старейших дилеров Lada во Франции.

Встречаясь с самыми разными потенциальными покупателями, мы слышали обычно подобные суждения: за примерно десять тысяч евро Веста вполне способна заинтересовать европейцев. А если универсал, да в хорошей комплектации, то возможно и за двенадцать тысяч.

Во французском журнале вышел обстоятельный материал о нашей Весте.

Домой мы возвращались с гордостью за новую отечественную машину, которую не стыдно показать даже избалованным автомобильным разнообразием европейским покупателям.

Так случилось, что Лада в Европу не вернулась. Но опыт этого путешествия (мы накатали на Весте около 7000 км и многое о ней узнали) стал для нас очень полезным. И уж точно очень интересным.