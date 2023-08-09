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Mitsubishi Оutlander вернулся в Россию – но совсем другим

Новый Outlander (четвертого поколения) у нас официально не продается. Собранные в Японии машины везут с Ближнего Востока.

Новые платформа и двигатель

Кроссовер с надежным автоматом – 4 классных варианта за 1,5 миллиона

Новый Mitsubishi Outlander построен на платформе CMF, на которой создан хорошо знакомый нам Nissan X-Trail Т32. Так что с запчастями для ходовой проблем не будет – многие детали взаимозаменяемы.

Едет Outlander уверенно. Надежно встает на дугу и не стремится уйти наружу при переборе скорости. Но если захочется резких манёвров, четких реакций не ждите. Этот кроссовер рассчитан на комфортное передвижение. На трассе он игнорирует колею и боковой ветер.

Двигатель PR25DD с непосредственным впрыском объемом 2.5 литра развивает 184 л.с. Мотор для нас совершенно незнакомый. Оснащенные им модели в США и Азии тоже пока не успели накатать солидные пробеги, поэтому о надежности и ресурсе сказать нечего.

Интерьер намного богаче и интереснее, чем у предшественника. Пластик в основном мягкий. В самых дорогих исполнениях присутствуют вставки из коричневой кожи.
Интерьер намного богаче и интереснее, чем у предшественника. Пластик в основном мягкий. В самых дорогих исполнениях присутствуют вставки из коричневой кожи.

Едет новый Outlander веселее предшественника. С двигателем хорошо согласован вариатор, который четко меняет передаточное отношение в зависимости от нагрузки и скорости. Приятно, что силовой агрегат еще и рачительно расходует бензин. Десять литров в смешанном режиме – неплохой показатель для большого кроссовера.

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Семиместный салон

Тот самый китайский кроссовер для большой семьи – версия 2.0

Одно из достоинств нового Аутлендера – просторный салон. Причем все поставляемые к нам автомобили семиместные.

На втором ряду полно места для ног, сиденья регулируются по длине и по углу наклона спинки. Однако люди ростом выше 180 см упираются головой в потолок.

Третий ряд – номинальный. Как, впрочем, у всех соразмерных кроссоверов. И багажник в семиместном варианте – одно название. Зато если сложить третий ряд, получается вместительный грузовой отсек.

Сиденья второго ряда перемещаются по двум направлениям в широком диапазоне.
На третьем ряду тяжело высидеть больше десяти минут.

Как едет?

Бензин или электричество — на каком автомобиле выгоднее путешествовать?

По мелким и средним неровностям Outlander едет очень мягко. Но стоит попасть на откровенно разбитый участок, и запас прочности ходовой части быстро испаряется.

Так что носиться по грунтовке не стоит. А жаль, ведь у автомобиля неплохая геометрическая проходимость. И шесть режимов движения, большая часть которых пригодится вне асфальта. При переключении меняется отклик акселератора, алгоритм работы коробки и активность страхующей электроники.

Outlander неплохо гребет по раскисшей грунтовке – насколько хватает возможностей дорожных шин. Возникающая продольная раскачка вынуждает часто сбрасывать скорость.

Вне асфальта Outlander неплох по меркам кроссоверов. Дорожный просвет под защитой – 210 мм. Осторожничать приходится из-за крашеного по низу пластика и дорожных шин.
Вне асфальта Outlander неплох по меркам кроссоверов. Дорожный просвет под защитой – 210 мм. Осторожничать приходится из-за крашеного по низу пластика и дорожных шин.

А сколько стоит?

Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

Mitsubishi Outlander однозначно сделал качественный рывок. Но у него появился и серьезный недостаток. Если предшественник был одним из самых дешевых в классе, то новая модель - совсем наоборот.

Самые доступные Аутлендеры в бедном оснащении и с передним приводом стоят 3,5 млн рублей. Машины с полным приводом на 300 тысяч рублей дороже. А самые дорогие версии приближаются к пяти миллионам!

И при этом автомобили завозятся неофициально. А значит, никакой заводской гарантии нет.

  • 4 новых и недорогих модели, которые везут к нам по параддельному импорту, – тут.
Интерьер намного богаче и интереснее, чем у предшественника. Пластик в основном мягкий. В самых дорогих исполнениях присутствуют вставки из коричневой кожи.
Сиденья второго ряда перемещаются по двум направлениям в широком диапазоне.
На третьем ряду тяжело высидеть больше десяти минут.
Вне асфальта Outlander неплох по меркам кроссоверов. Дорожный просвет под защитой – 210 мм. Осторожничать приходится из-за крашеного по низу пластика и дорожных шин.

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За РулемВиноградов Александр
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