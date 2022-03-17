Nissan X‑Trail Т32: все преимущества и 2 серьезных недостатка

При пробегах под 100 тысяч км Икстрейл третьего поколения - кот в мешке. Все упирается в ресурс вариатора.

Материалы по теме 22 000 км с Nissan X-Trail: откуда взялся кремний в масле

Продажи Nissan X‑Trail третьей генерации (Т32) в России начались с момента пуска сборки в Санкт-Петербурге. На вторичке свыше 90% машин — с вариатором.

Рестайлинг (2018 год) не только освежил внешность, интерьер, оптику и набор электроники. Перенастроили ходовую, внедрили более жесткие стабилизаторы и рулевой вал, доработали «шумку».

Nissan X‑Trail

Достоинства

Богато оснащенный, комфортный и просторный салон.

Клиренс 210 мм.

Высокая безопасность.

Интерьер симпатичный, но материалы незатейливые. Обивка сидений быстро истирается, пластик скрипит.

Недостатки

Не очень стойкое ЛКП.

Нет гидроавтомата — только вариатор.

Скверная шумоизоляция (до рестайлинга).

Небольшой багажник неудачной формы.

Быстро теряет цену.

Моторы

Базовый атмосферник 2.0 (144 л.с.) до 120–150 тысяч км служит безотказно. Затем появится нагар в камере сгорания в форме масложора, а цепь ГРМ с высокой вероятностью потребует замены. Чрезвычайно чувствителен к качеству топлива. Скверный бензин приведет к засорению форсунок вплоть до проблем с пуском. Дроссельную заслонку также надо регулярно прочищать. Ресурс невысок даже среди современных моторов, хотя 250 тысяч км он выдерживает.

Более мощный 2.5 (171 л.с.) — агрегат древний и простой в ремонте. Многократно модернизирован, но всё равно активно ест масло после 120 тысяч км. Цепь ГРМ живет до 150 тысяч. По ресурсу этот мотор предпочтительнее, ходит свыше 300 тысяч км.

Есть альтернатива — дизель 1.6 (130 л.с.). Сочетается только с 4×4 и МКП. Выдающийся по характеристикам, способен на 350–400 тысяч км, но требует тщательного ухода. В группе риска — топливная аппаратура, прежде всего неремонтопригодные дорогие пьезофорсунки. Цепь также растягивается к 150 тысячам, вопреки заверениям завода насчет 250 тысяч км. Быстро засоряются клапан EGR и сажевый фильтр — особенно при постоянной езде в городском режиме. Систему Start-stop советуют совсем отключить, что позволит экономить на замене ломающегося реле.

Коробки передач

Обе механические коробки (вариации для полного и переднего привода) — надежные и выносливые.

Вариатор Jatco JF016E прекрасен до 80–100 тысяч км. Затем поэтапно проявляются общие слабые места всех вариаторов — соленоиды, гидроблок, фрикционы. Срок их службы прямо зависит от частоты замены масла (не реже, чем каждые 40 тысяч км, чем чаще — тем лучше) и манеры вождения. Износ быстро прогрессирует при езде без прогрева и длительных простоях в пробках, от резких ускорений, пробуксовки колес при заезде на бордюры. При бережном отношении агрегат доживает до 180–200 тысяч км.

Как следствие, машины с вариаторами труднее продать при пробегах под 150 тысяч км. Можно рассматривать вариант покупки с убитым вариатором, если при торге учитывать его замену новым — это выгоднее, чем капитальный ремонт.

Эксплуатационные болячки

Подвеска простая и недорогая по запчастям, но скрипучая и не очень стойкая. Опорные подшипники, стойки стабилизатора, сайлентблоки сдаются до 100 тысяч км. Сразу после — шаровые, ступичные подшипники и амортизаторы. Рано может выйти из строя и рулевая рейка — пыльники часто рвутся, в механизм попадает грязь. Непостижимый алгоритм работы климат-контроля вынуждает корректировать его работу вручную. Разъемы CAN-шины плохо переносят «соленые» городские зимы: закисают контакты, что приводит к отказам различного электрооборудования.