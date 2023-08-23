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Руль от Чайки, дисковые тормоза, гидроусилитель… Что это за Волга?

Волги ГАЗ-3102 в свободную продажу не поступали. Зато можно было купить гибридную модель – так называемую комплектацию 051.

Салон от ГАЗ-3102

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Это главное отличие гибрида от стандартной Волги ГАЗ-2410. Высокая панель, передние и задние сиденья позаимствованы у ГАЗ-3102. Разве что средств спецсвязи не хватает.

Усевшись в водительское кресло, обитое хорошим и дорогим велюром, понимаю: над головой места немного! И это при моем росте 174 см.

И это особенность всех поздних Волг. У сидений очень высокая подушка — рослые люди упираются головой в потолок. Вот почему спинка на большинстве машин находилась в полулежачем положении!

Хотя сиденья все же можно отрегулировать по высоте. Только понадобятся гаечные ключи.

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Дисковые тормоза и ГУР

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На 051-ю комплектацию не ставили форкамерные двигатели, как на ГАЗ-3102. И это только плюс. Расход с этим мотором чуть меньше, чем с ЗМЗ-402, который ставили на обычные ГАЗ-2410. Но и в эксплуатации форкамерный мотор капризнее.

Информативности рулевого управления Волге всегда не хватало. На ГАЗ-2410-051 появился гидроусилитель — и четкости стало еще меньше. Зато можно крутить руль одним мизинцем (и это не фигура речи).

Руль тоже непростой — от Чайки. Когда лимузин ГАЗ-14 по указу генерального секретаря Михаила Горбачева в рамках так называемой «борьбы с привилегиями» сняли с производства, на складах осталось некоторое количество комплектующих. В том числе и рулей, которые пошли на комплектацию достались некоторым избранным владельцам 2410-051.

От Волги 3102 достались и дисковые тормоза. На ходу это главное достоинство 051-й комплектации. Дело не только в замедлении – машина тормозит ровно. Ее не нужно ловить при резкой осадке, как другие Волги с барабанными тормозами на всех колесах.

Одной из ярких особенностей 051-й версии является салон с высокой панелью из мягкого пенополиуретана и с комфортными сиденьями.
Одной из ярких особенностей 051-й версии является салон с высокой панелью из мягкого пенополиуретана и с комфортными сиденьями.

Внешний лоск

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Что перед нами не совсем обычная ГАЗ-2410, видно по хромированным колпакам на колесах от ГАЗ-3102.

А также тонированным стеклам. Причем это не пленка — стекла специально для таких Волг тонировали на Борском заводе.

И хотя по сравнению с предшественницей лдвадцать четвертой» снаружи поубавилось хромированных деталей, Волга ГАЗ-2410 все равно выглядит статусно. Тяжелые двери закрываются с тарированным усилием, крышка багажника и вовсе защёлкивается под собственным весом. Настоящий бизнес-класс по-советски.

Опознать пафосную 2410 легко по хромированным колпакам и тонированным стеклам.
Опознать пафосную 2410 легко по хромированным колпакам и тонированным стеклам.

Сколько стоила?

В 1990 году даже обычная Волга стоила бешеных денег — 16 тысяч рублей. А «эксклюзивность» 051-й комплектации поднимала планку еще на несколько тысяч.

Сегодня Волга снова в цене. Но в основном среди фанатов марки и коллекционеров. И в отличие от 1980-х годов сейчас появилась возможность приобрести любую модель. Даже достаточно редкую.

  • Что с нашими Волгами делали за границей, читайте тут.

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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
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