Удивительные кадры: вот что делали за границей с нашими Волгами!

Экспорт Волг по сравнению с Москвичами и Ладами был невелик. Но и из них на Западе делали необычные версии.

С шиком и блеском

Волгу ГАЗ-М21 с самого начала выпуска в 1956 году планировали поставлять за границу. И в первую очередь, именно для экспорта стали делать двухцветные автомобили – такова была мода второй половины 1950-х. Для завода такие Волги были головной болью, поскольку обеспечить ровный переход между колерами непросто.

Создали даже прототипы ГАЗ-М21 с боковым молдингом, разделяющим цвета (такие же устанавливали и на двухцветные Москвичи-407). Такое решение одновременно и упрощало, и усложняло производство, так как для фиксации молдинга требовались отверстия на боковинах. Но мода на двухцветные машины довольно быстро прошла. И двухцветных Волг сделали немного.

С ориентацией на экспорт у ГАЗ-М21 уже в 1958-м изменили решетку радиатора, отказавшись от звезды посередине, которая смущала западных дилеров и покупателей.

На экспортных ГАЗ-21 (а потом и универсалах ГАЗ-22) было больше хрома, чем на стандартных машинах. Блестящими делали решетки радиатора, окантовки переднего, заднего и боковых стекол.

А на Волгах ГАЗ-21 (уже без литеры М) третьего поколения, которые выпускали с 1962 года, и на универсалах ГАЗ-22 делали хромированные «стрелы» на крыльях и наносили логотип Волга на передние крылья.

Тюнинговый вариант ГАЗ-М21 ателье Ghia.

Часть экспортных машин оставались в Союзе и были особенно престижны. Тем более, такие автомобили часто отличались улучшенной обивкой салона.

Рестайлинговая Волга ГАЗ-М21 фирмы Scaldia-Volga.

В конце 1950-х на Западе появились тюнинговые ГАЗ-21. Их делал крупнейший западный дилер советских автомобилей – бельгийская фирма Scaldia-Volga.

Машину отличал дополнительный хромированный декор и более модная горизонтальная облицовка радиатора вместо традиционной горьковской «зубастой». Похожий вариант рестайлинга Волги предложило и известное итальянское кузовное ателье Ghia.

Экспортный ГАЗ-21УС с дополнительными указателями поворотов.

Тюнинговых ГАЗ-21 сделали совсем немного. В некоторых странах на наши машины ставили дополнительные указатели поворотов на передних крыльях.

Праворульный универсал Волга ГАЗ-22П.

Горьковский автозавод выпускал и экспортные Волги с правым рулем. Отличались они и рычагом переключения передач на полу. Для этого ставили крышку коробки от ГАЗ-69.

Экспортная Волга ГАЗ-24.

Экспортные Волги ГАЗ-24, отправляемые из Союза за границу, внешне от стандартных не отличались. Дополнительный декор (молдинги), нарядные колпаки колес, шильдики Volga, иные решетки радиатора ставили уже зарубежные дилеры.

Грузовики и автобусы

В СССР пикапы и фургоны на основе Волг ГАЗ-21 и ГАЗ-24 делал не Горьковский завод, а небольшие авторемонтные предприятия из изношенных и аварийных машин.

Простецкие пикапы сооружали из наших автомобилей и в некоторых социалистических странах. В частности, в Польше, Чехословакии, Румынии. Иногда пикапы даже работали грузопассажирскими такси.

Рачительные финны предлагали фургоны на базе универсала ГАЗ-22. Нечто подобное позже и уже на основе ГАЗ-24-02 показывала и фирма Scaldia-Volga. Кстати, завод тоже сделал такой прототип – ГАЗ-24-78. Но спроса на Западе на грузовую модификацию не было.

Румынский пикап на основе Волги ГАЗ-22.

В Финляндии выпустили ГАЗ-22 с вместительностью микроавтобуса! В багажник универсала поставили третий ряд сидений (в ГАЗ-24-02 третий ряд был уже в заводской комплектации). Подобную модификацию ГАЗ-22 финны называли даже не семиместной, а восьмиместной. Поскольку считали, что на переднем диване могут сидеть трое.

В Союзе же частных универсалов было мало. Как правило, только у известных актеров, писателей, спортсменов.

Фургон ГАЗ-24-78.

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