Крейсер советских дорог: ретротест заветной Волги, как у Юрия Никулина

Каковы ощущения за рулем Волги ГАЗ‑22 – универсала, недоступного в былые годы простым советским гражданам?

В начале 80‑х годов на телеэкраны СССР вышел фильм «Шофер на один рейс». В бесхитростной, но забавной комедии с Олегом Ефремовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной в главных ролях заметную роль сыграла и поезженная, однако еще бодрая Волга ГАЗ‑22. Ее покупке очень радуется зажиточная семья. А ведь машине как минимум лет десять.

Кино вполне честно отражало действительность: такие, даже сильно поношенные, Волги ценили особенно высоко. Они оставались желанными и дефицитными, поскольку их не без основания числили надежными, прочными и, конечно, вместительными. А ведь универсалами советская промышленность граждан не баловала. Особенно большими. ГАЗ‑22 долгие годы обычным частникам, даже обеспеченным, был практически недоступен.

Не сарай!

Грубоватое прозвище «сарай» по отношению к универсалам ГАЗ появилось гораздо позже. При конвейерной жизни ГАЗ‑22 назвать так Волгу никому бы и в голову не пришло. Машина вызывала не только интерес, но и уважение.

Волга не была первым серийным универсалом СССР. Это звание завоевал Москвич‑423. Горьковский завод, загруженный работой сразу в нескольких направлениях, с универсалом на базе Волги ГАЗ-М21 немного припозднился. Лишь в конце 50‑х сделали опытные образцы санитарного ГАЗ‑22Б и фургона ГАЗ‑22А – еще с отделкой так называемой второй серии.

Массивная ручка багажника по-своему красива. Петли створок двери багажника – наружные.

В серию автомобили запустили в 1962 году уже с дизайном третьей серии: иными бамперами, решеткой радиатора, светотехникой и без оленя на капоте. Грузовой фургон серийным так и не стал. Кроить новые боковые штампы «тяп-ляп» в Горьком не захотели. А делать нормальные – дорого и бессмысленно. Зачем мастерить фургон из автомобиля, который и так пользуется повышенным спросом?

Антенну можно и опустить на стекло. Стандартный фонарь не имел оранжевой секции. В некоторых странах ее ставили дилеры.

По паспорту, в ГАЗ‑22 два куба полезного объема. Это если грузить до потолка. Грузоподъемность – 400 кг. Объем и сейчас выглядит внушительно. Полки в багажнике нет, как впрочем, и у всех универсалов тех лет. Запасное колесо – в удобной просторной нише под полом.

Кстати, на следующем универсале ГАЗ‑24-02 для запаски сделали нишу с доступом снаружи. Не надо разгружать багажник, чтобы поменять колесо. Зато по собственному опыту знаю: измажешься в этом случае больше.

Дверь багажника состоит из двух частей. Запасное колесо и инструмент – под полом багажника.

Резиновые фиксаторы спинки ­заднего сиденья просты и удобны. Борт багажника держится на мощных тягах.

В отличие, опять же, от «двадцать четвертой» Волги – универсала второго поколения с его убогим задним сиденьицем – в ГАЗ‑22 солидный, мягкий, удобный диван. Правда, в ГАЗ‑24-02 есть третий ряд – машина семиместная. В Волге ГАЗ‑22 третьего ряда сидений нет. Вернее, у нас в стране не было. В Финляндии в часть универсалов ставили-таки третий ряд – но тогда наши граждане об этом и не знали.

Экспортный ГАЗ‑22П с правым рулем. ЗАГРАН­ПАСПОРТ В небольших количествах ГАЗ‑22 с улучшенной отделкой отправляли на экспорт. В том числе – с моторами мощностью 80 л. с. и 85 л. с., под высокооктановый бензин. В Великобритании продали примерно полтора десятка машин с правым рулем и рычагом коробки передач на полу. В Финляндии в часть универсалов ставили третий ряд сидений и называли машину восьмиместной, подразумевая, что на переднем диване могут сидеть трое. Из универсалов в Финляндии делали также фургоны.

Спецтранспорт

Советские частники 60‑х годов зря радовались: обычным гражданам ГАЗ‑22 был практически недоступен. Все машины уходили в государственные учреждения, в частности, в спецслужбы, включая милицию. Это добавило имиджу ГАЗ‑22 некую перчинку.

ГАЗ‑22 Юрия Никулина знали в Москве многие. Актер ездил на этой машине десяток лет. Следующим автомобилем Никулина опять стал горьковский универсал – Волга ГАЗ‑24-02.

Частных «двадцать вторых» были единицы. «В зоне доступа» оказывались, как правило, лишь известные люди, получившие разрешение купить «непродажный» автомобиль.

На ГАЗ‑22 долго ездил великий актер Юрий Никулин. Ему такая Волга была необходима для перевозки объемного скарба на гастроли и съемки.

Глядя на партнера по цирку, Волгу-универсал купил и клоун Михаил Шуйдин.

Некоторое время на такой же Волге ездил поэт, драматург, неоднократный автор гимнов и Герой Социалистического Труда Сергей Михалков. У обычных граждан была одна надежда – купить машину, списанную из госпредприятия, и привести ее в рабочее состояние. Но и это было непросто.

Помню, как в начале 80‑х годов из гаража нашего НИИ, «почтового ящика», списали старенькую, уезженную до полусмерти голубую Волгу ГАЗ‑22, возившую заместителя директора по режиму (человека с погонами). Начальник мастерских умолял продать ему машину. У него были все возможности и средства привести старенький универсал в чувство. Но из «почтовых ящиков» автомобили продавать почему-то было нельзя. Волгу поставили к забору, сняв с нее всё, что еще как-то могло пригодиться, а потом отправили в металлолом. Вот такая курьезная экономика.

СТОП-КАДР

Волга ГАЗ‑22 сыграла несколько заметных ролей в кино. Причем не только в советском!

«Следствие ведут знатоки». В ранних фильмах многолетнего сериала, например, в картине «С повинной» режиссера Вячеслава Бровкина (1971 год), на ГАЗ‑22 ездили главные герои: следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска Томин и эксперт Кибрит. «Шофер на один рейс», режиссер Вадим Зобин, 1981 г. Подержанный, но еще крепкий ГАЗ‑22 – один из главных героев легкой комедии путешествий.

«Ночной звонок», режиссер Валериан Квачадзе, 1969 г. В этой драме ГАЗ‑22, как ни странно, в частном пользовании. Правда, в семье некоего большого руководителя. «Шаровая молния», режиссер Теренс Янг, 1965 г. В одной из ранних картин о Джеймсе Бонде Волга с правым рулем, на радость всем поклонникам марки, мелькнула в коротком эпизоде на стоянке рядом с другими автомобилями.

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