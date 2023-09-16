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Оборудуем хранилище в автомобиле – идея читателя «За рулем»

Уголок под сиденьем – очень полезная вещь.

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Почти на всех автомобилях Skoda есть уголки для крепления багажа. По назначению использую редко, а вот для создания мини-отсека под водительским сиденьем они очень пригодились. С помощью одного из них отгородил зону под сиденьем – теперь складываю туда средство для очистки стёкол и перчатки. Очень удобно: не надо лазить в багажник, чтобы при кратковременных остановках очистить ветровое стекло.

Так же могут сделать владельцы других автомобилей Skoda (и не только). Такая выгородка заменяет штатный ящик, который есть не на всех Шкодах. Зимой вместо летнего стеклоочистителя кладу туда размораживатель стёкол и замков.

Е. Гордеев, г. Самара

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Е. Гордеев

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За РулемРевин Алексей
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